Güzelbahçe'de karting pisti tartışması

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR Karting Kulübü\'nün Güzelbahçe Yelki\'de imar planında tarım alanı belirlenen araziye yapmayı planladığı pist, kulüp, sivil toplum kuruluşları ile Güzelbahçe Belediyesi\'ni karşı karşıya getirdi. Belediye, arazinin yolunu kendine ait çeşitli araçlarla kapatıp pist için asfalt dökülmesine engel olurken iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Söz konusu alanın tarım arazisi olduğunu belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa İnce, \"Bu alanla ilgili bir plan değişikliği yapılmadan başlatılan inşaat kaçaktır. Biz belediye olarak bu kaçak inşaatın yapımını engellemeye çalışıyoruz. Halkımız da destek veriyor ama desteğin büyümesi lazım. Bu inşaatın orada yapılması kabul edilemez\" dedi.

Güzelbahçe\'deki 8 derneğin oluşturduğu Güzelbahçe Sivil Toplum Platformu\'nun Atatürk Kültür Merkezi\'nde düzenlediği, \'Yarış pistlerinin çevresel etkileri\' konulu panelde konuşan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, \"Eğer oraya asfalt dökerlerse kepçenin direksiyonuna ben geçeceğim ve hepsini kazıyacağım\" diye konuştu. 550 kişilik Tuncel Kurtiz Konferans Salonu\'ndaki panelde Türkiye\'nin bir hukuk devleti olduğunu belirten İnce, \"Kanunlar yok sayılamaz. Herkes kafasına göre iş yapamaz. Güzelbahçe\'de ihtiyaç olduğu halde koskoca üniversite bile tarım alanında olduğu için bir sürü prosedür uygulandı ve belli aşamalardan geçtikten sonra yapımına karar verildi. Bir üniversite yapmak için bile izin gerekirken, çevreye, doğaya, insanlara zarar vereceği aşikâr olan yarış pistinin inşaatı için kimse belediyeye başvurmuyor\" dedi.

KULÜP BAŞKANI YAMAN: TÜM İZİNLERİ ALDIK

Güzelbahçe\'ye yapmayı planladıkları karting pisti arazisinin tarım alanı olmayıp 1996\'dan beri sürücü kurslarının eğitim pisti olarak kullanıldığını iddia eden İzmir Karting Kulübü Başkanı Mehmet Yaman ise kulüp olarak tüm izinleri aldıklarını söyledi. Söz konusu araziyle ilgili 15 aydır çalışma yürüttüklerini ifade eden Yaman, \"Yeri kiralamak için mal sahibiyle görüşüp 10 yıllığına kiraladık. Projeleri çizdirdik. Sit alanı olduğu için belediyeye başvurup projeyi anlattık ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın yetkili olduğunu söylediler. Oradan da komisyon kararı almamız gerektiği belirtildi. Vaziyet planı dahil, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu\'ndan tüm evraklarımızı aldık. Tarım İl Müdürlüğü\'nden tarım alanı olarak geçtiği için onay almak için başvurduk ve \'Tarım alanı dışında kullanılabilir\' belgesi aldık. Bu bölgede imar planı yapma şartı yok ancak Belediye Başkanı İnce yetkisi olmamasına rağmen plan talep etti\" diye konuştu.

\'KAÇAK İŞLETME DEĞİLİZ\'

\"Arazinin yanındaki sitede, sit alanı içine villa dikerek 28 yıldır oturan vatandaşlar bölgede pist istemedi\" diyen Yaman, şunları kaydetti:

\"Başkan da oy kaygısıyla çöp kamyonlarını yola yığarak bizi engellemeye çalıştı. 20 gündür bize eziyet ediyor. \'Görevi kötüye kullanmak\'tan savcılığa dilekçe vererek 6 kez suç duyurusunda bulunduk. Belediye Başkanı\'nın yardımcısı bana jandarmanın önünde, \'Seni de tanımıyorum, kurumları da tanımıyorum, nereye istersen şikayet et\' dedi. Biz burada yapı yapmıyoruz. Yalnız pist için asfalt dökülecek. Kaçak işletme değiliz. Gençlik Spor Bakanlığı\'na, TOSFED\'e bağlı bir kulübüz. Zorbalık yapılıyor. Asfalt atmamamız için 20 tane kamyon getirildi. Belediye olarak kaçak yapıysa mühürleyip yıkarsın ama ortada böyle bir durum yok. Bu alanda bir trafik parkı yapıp, 4 yaşından itibaren ücretsiz eğitim vermek istiyoruz. Ücretsiz ileri sürüş eğitimi vermek istiyoruz. Karting eğitimleri için güvenli bir alan olması gerekiyor. Milli sporcuların yolu karting pistlerinden geçiyor. Biz bunu trafikte yapamayız. Vatandaşların gürültüden zarar görmemesi için ses duvarı da yapacaktık. Asıl orada o kaçak villalar yapılırken doğa katliamı yapılmış. Cumartesi günü biz de panel düzenleyeceğiz.\"

52 BİN METREKARE ALANDA KURULACAK

Güzelbahçe Yelki\'de İzmir Karting Kulübü\'nün inşaatını sürdürdüğü Avrupa standartlarındaki karting pisti, toplam 52 bin metrekare alana oturacak. Hızlı ve teknik özelliklerdeki pist, bin metre uzunlukta ve 8 metre genişliğinde yapılacak. Pistte 8\'i sağ, 6\'sı sol olmak üzere toplam 14 viraj bulunacak. 10 bin metrekarelik padok alanı, tuvalet, duş ve soyunma kabinleri bulunan 12 pit garajı, tribünler, tartı alanı, kapalı park alanı, direktör kulesi ve medya odası pisti tamamlayacak.



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