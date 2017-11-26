Güz domatesinde Datça'nın rakibi yok

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça ilçesinde 1984 yılında sona eren tütün ekimine alternatif olarak başlatılan güz domatesi üretimi, çiftçinin gözdesi oldu. Ülkenin pek çok yeri karla kaplıyken ilçenin ılıman ikliminde yıllardır tarlada yetişen güz domatesi, bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü.

Datça\'nın Kızlan, Karaköy ve Emecik kırsal kesimlerinde yetiştirilen güz domatesinin 22 kilo gelen kasası 35 TL\'den alıcı buluyor. Datça\'da, fideleri temmuz ve ağustos aylarında dikilen, ekim ayı ortalarından itibaren, ocak ayı sonuna kadar tarladan toplanabilen güz domatesinde, bu yıl fiyatlar adeta tavan yaptı. Geçen yıl bugünlerde ancak 10-12 TL\'den alıcı bulan güz domatesinin kasası, bu yıl 30-35 TL arası satılıyor. 32 yıldır güz domatesi yetiştiriciliğinin yapıldığı Datça\'da, bu yıl domatesin tarla fiyatı, kilogram başına ortalama 1.5 TL\'yi bulunca, üreticinin keyfi yerine geldi.

BÜYÜK İLLERE GÖNDERİLİYOR

Başlıca geçim kaynağı çiftçilik olan Kızlan, Karaköy ve Emecik bölgelerinde bu yıl toplam 2 bin dönüm alana güz domatesi ekilirken, yaklaşık 10 bin ton üretim hedefleniyor. Datça\'da, 25 yıldır güz domatesi üretimi yapan 43 yaşındaki Kenan Ceylan, şöyle dedi:

\"Ürün, bu yıl çok iyi. Fiyatlar da iyi gidiyor. Datça\'da havaların iyi gitmesi, güz domatesine yaradı. Domatesin kasası, kalitesine göre 30 TL ile 35 TL arasında değişiyor. Datça\'nın güz domatesi, başta İzmir olmak üzere, Ankara ve İstanbul gibi büyük illere gönderiliyor.\"

İHRACAAT BAŞLADI, ÜRÜN DEĞERLENDİ

Rusya ile krizin ardından 3 yıl önce başlayan durgunluğun bu yıl aşıldığını ifade eden Ceylan, \"Son üç yıldır ürün tarlada kalıyordu. Adeta iflas noktasına gelmiştik. Bu nedenle, ilçe genelinde daha önceki yıllarda 3-4 bin dönümlük alanda domates ekimi yapılırken, bu yıl sadece 2 bin dönüm alanda ekim yapıldı. Rusya, tekrar ürün alımına başlayınca, ekim yapan çiftçinin domatesi ülke içinde değerlendi. Neredeyse dört yıl önceki fiyatlara ulaşıldı. Krizden önce domatesin kasası 40 TL\'ye alıcı bulmuştu. Gelecek yıl için tekrar umutlandık. Ekim alanının, en az iki kat artmasını bekliyoruz\" diye konuştu.

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