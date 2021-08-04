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Spor

Güreşte Süleyman Atlı, son 16 turunda yenildi

04 Ağustos 2021 09:59

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreşte Süleyman Atlı, son 16 turunda İranlı Reza Atrinagharchi'ye yenildi. Atlı, rakibinin finale yükselmesi durumunda repesaj maçına çıkacak.

Makuhari Messe'de erkekler serbest stil 57 kilo mücadelesinde yapılan müsabakada rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Süleyman Atlı, ikinci yarıda verdiği sayılarla farkın 3'e çıkmasına engel olamadı.

Bitime bir dakika 21 saniye kala iki sayı birden alan milli güreşçi, agresif oyun sergileyerek sayı aradı. Süleyman Atlı, savunmada kalan rakibine 3-2 mağlup oldu.

Süleyman Atlı, İranlı güreşçinin finale yükselmesi durumunda repesaj maçına çıkacak.

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