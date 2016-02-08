Güney Sudanlılar açlıkla mücadele ediyor



BM tarafından açıklanan verilere göre ülkede iç savaş nedeniyle koşullar giderek kötüleşiyor. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından ortak gerçekleştirilen açıklamada ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 25'inin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu ve yaklaşık 40 bin kişinin durumunun oldukça kritik olduğu ifade edildi.

UNICEF Güney Sudan temsilcisi Jonathan Veitch yardıma en fazla ihtiyaç duyulan bölgelere güvenlik durumu nedeniyle ulaşılamadığını ve bir an önce bu bölgelere sınırsız erişimlerinin sağlanmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

On binlerce kişinin ölümüne neden olan kanlı iç savaş, 2013 yılının aralık ayında devlet başkanı Salva Kiir'in kendisine rakip olarak gördüğü eski devlet başkanı yardımcısı Riek Machar'ı darbe planlamakla suçlamasının ardından patlak vermişti. Geçen hafta mecliste yabancı yardım görevlilerinin sayılarını azaltmaya yönelik olan bir yasa tasarısının kabul edilmesi, ağustos ayında imzalanan barış anlaşmasının yükümlülüklerini ihlal etmesinin yanı sıra milyonlarca Güney Sudanlıya yardım ulaştırılmasını engelleyeceği yönünde endişelere neden olmuştu.

Ülkenin aynı zamanda artan enflasyon nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğine geldiği kaydedildi.