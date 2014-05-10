Güney Sudan’da ateşkes sağlandı



Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir ile isyancı lider Riek Machar arasında cuma akşamı geç saatlerde bir barış anlaşması imzalandığı bildirildi. Taraflar, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da barış görüşmeleri için masaya oturmuştu.

Anlaşma, 24 saat içerisinde çatışmaların sonlandırılması ve bir geçiş hükümeti kurulmasını öngörüyor. Aynı zamanda insani yardım için geçiş sağlanması ve sürgün edilenler için üç milyon euro dolayında yardım yapılması da anlaşmanın maddeleri arasında. Delegasyonların, ilerleyen günlerde anlaşmanın ayrıntılarını netleştirmesi bekleniyor. Kiir ile Machar'ın 30 gün sonra yeniden bir araya gelmesi planlanıyor.

Devlet Başkanı Kiir, anlaşmanın imzalanmasından sonra yaptığı açıklamada, “Bu belgeyi imzaladıktan sonra, herkese partim ve ordunun bu mutabakatı uygulamaya koyacağı konusunda güvence vermek isterim” diye konuştu. Kiir, ülkedeki insanların artık savaşa ihtiyacı olmadığını söyledi. Machar da, “anlamsız bir savaş” yürütüldüğünü vurguladı.

Memnuniyetle karşılandı

BM ve ABD, tarafların anlaşamaya varmış olmasını memnuniyetle karşıladı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, anlaşmanın ülkenin geleceği bakımından ‘mihenk taşı' olabileceğini söyledi. Ancak gözlemciler, ülkede barışın ve düzenin yeniden tesis edilmesinin çok da kolay olmayacağı kanısında. Ocak ayında anlaşmaya varılan ateşkese rağmen, ülkede özellikle petrol yataklarının bulunduğu bölgelerde orduya bağlı birlikler ile milisler arasında çatışmalar devam etmişti.

Güney Sudan 2011 yılında bağımsızlığına kavuşmuştu. Devlet Başkanı Salva Kiir ile görevden aldığı eski yardımcısı Riek Machar arasındaki gerginlik aralık ayında silahlı çatışmalara dönüşmüştü. Kiir ile Machar ülkedeki iki farklı etnik grubu temsil ediyor. BM'nin tahminlerine göre, beş milyon kişinin insani yardıma gereksinmesi bulunuyor. Çatışmalarda aralarında çok sayıda sivilin de bulunduğu binlerce kişi can vermişti.