Güney Sudan korkutuyor

BM Güvenlik Konseyi, Güney Sudan'daki kanlı şiddet olayları nedeniyle birbiriyle

çatışan tarafları yaptırım uygulamakla tehdit etti. Konsey'de kabul edilen bildiride,

yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesi karşısında BM'nin "kızgın ve dehşet içinde"

olduğu ifade edildi.

Tüm sorumlular hakkında "uygun" önlemlerin alınacağı kaydedilen bildiride, bunun

Güney Sudan'daki hem hükümeti hem de isyancıları kapsadığı vurgulandı. Metinde,

insan hakları ihlallerine son verilmesini gerektiğinin de altı çizildi.

Güney Sudan'daki olaylarla ilgili bir açıklama yapan BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon

çatışan tarafları davranışlarından ötürü uyararak ülkenin şiddet sarmalının içine

çekilmemesi gerektiğini söyledi.

BM'nin verilerine göre, Güney Sudan'ın eski devlet başkanı yardımcısı Riek

Machar'ın ülkenin kuzeyindeki Bentiu kentini yeniden ele geçirmesinin ardından geçen

haftalarda başka etnik kökene sahip yüzlerce kişi öldürülmüştü. Ancak bölgedeki

isyancılar suçlamaları geri çevirerek hükümete bağlı güçleri olaylardan sorumlu

tutuyor.

Güney Sudan'daki BM misyonunun açıklamasında, sadece merkez camisinde, 200'den

fazla kişinin öldürüldüğü ve 400'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Ülkede Devlet Başkanı Salva Kiir ile eski vekili Machar arasında 2013'ten beri iktidar

mücadelesi yaşanıyor. Ülkedeki şiddet olayları nedeniyle 2011 yılından beri yaklaşık

900 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı.