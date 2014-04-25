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Dünya
Deutsche Welle

Güney Sudan korkutuyor

Güney Sudan'da artan şiddet olayları endişeye neden oluyor. BM Güvenlik Konseyi de bölgedeki kanlı saldırılar karşısında harekete geçti.

25 Nisan 2014 16:22

BM Güvenlik Konseyi, Güney Sudan'daki kanlı şiddet olayları nedeniyle birbiriyle
çatışan tarafları yaptırım uygulamakla tehdit etti. Konsey'de kabul edilen bildiride,
yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesi karşısında BM'nin "kızgın ve dehşet içinde"
olduğu ifade edildi. 

Tüm sorumlular hakkında "uygun" önlemlerin alınacağı kaydedilen bildiride, bunun
Güney Sudan'daki hem hükümeti hem de isyancıları kapsadığı vurgulandı. Metinde,
insan hakları ihlallerine son verilmesini gerektiğinin de altı çizildi.

Güney Sudan'daki olaylarla ilgili bir açıklama yapan BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon
çatışan tarafları davranışlarından ötürü uyararak ülkenin şiddet sarmalının içine
çekilmemesi gerektiğini söyledi.

BM'nin verilerine göre, Güney Sudan'ın eski devlet başkanı yardımcısı Riek
Machar'ın ülkenin kuzeyindeki Bentiu kentini yeniden ele geçirmesinin ardından geçen
haftalarda başka etnik kökene sahip yüzlerce kişi öldürülmüştü. Ancak bölgedeki
isyancılar suçlamaları geri çevirerek hükümete bağlı güçleri olaylardan sorumlu
tutuyor.

Güney Sudan'daki BM misyonunun açıklamasında, sadece merkez camisinde, 200'den
fazla kişinin öldürüldüğü ve 400'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Ülkede Devlet Başkanı Salva Kiir ile eski vekili Machar arasında 2013'ten beri iktidar
mücadelesi yaşanıyor. Ülkedeki şiddet olayları nedeniyle 2011 yılından beri yaklaşık
900 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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