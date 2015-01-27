Güney Kore’nin rakibi Avustralya oldu



16'ncı Asya Kupası'nda finalin adı Güney Kore – Avustralya oldu. Ev sahibi Avustralya böylece 2011'deki son turnuvanın ardından bir kez daha finale yükselmeyi başardı.

Ange Postecoglou yönetimindeki Avustralya milli takımı yarı final maçında Birleşik Arap Emirliklerini 2-0 yendi. ‘Kangurular' Cumartesi günü (31 Ocak) oynanacak finalde Alman Uli Stielike'nin çalıştırdığı Güney Kore karşısında şampiyonluk mücadelesi verecek. 2011'de Katar'daki finali Japonya karşısında uzatmalarda 1-0 kaybeden Avustralya bu kez ev sahibi olmanın avantajını kullanmaya çalışacak.

Newcastle Stadyumu'ndaki mücadelede Trent Sainsbury (3.) ve Jason Davidson'un golleriyle sonuca giden Avustralya milli takımında Almanya'da top koşturan Bayer Leverkusenli Robbie Kruse ve FSV Frankfurt'tan Mathew Leckie de sahadaydı. 21 bin kişinin izlediği maçta üstün bir futbol sergileyen ve daha net pozisyonlar üreten Avustralya galibiyeti hak etti.

Finaldeki rakiplerini değerlendiren Güney Kore teknik direktörü Uli Stielike “Avustralya turnuvanın en iyi takımı. Çok iyi oyuncuları var. Her oyuncu sahada ne yapması gerektiğini biliyor” diye konuştu. Aynı gruptan finale gelen iki takımın A grubundaki mücadelesini Güney Kore 1-0 kazanmıştı.

Avustralya, 2005'te Okyanusya Futbol Federasyonu'ndan ayrılıp Asya Futbol Konfederasyonu'na dahil olduktan sonra Asya Kupası'na üçüncü kez katılıyor. Güney Kore ise son şampiyonluğunu 1960'da elde etmişti.