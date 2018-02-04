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Dünya

Güney Koreli genç kripto para yatırımını kaybedince intihar etti

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Şubat (DHA) – Güney Kore’de bir üniversite öğrencisi, 200 milyon wonluk (yaklaşık 700 bin lira) kripto para yatırımını kaybedince intihar etti

04 Şubat 2018 16:47

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Şubat (DHA) – Güney Kore’de bir üniversite öğrencisi, 200 milyon wonluk (yaklaşık 700 bin lira) kripto para yatırımını kaybedince intihar etti.
Yerel medyaya göre Güney Kore’nin Busan kentinde 20 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, ülkede kripto para birimlerine getirilen düzenlemelerin ardından üniversiteyi terk edip sosyal görevli olarak çalışmaya başladı. Haberlelerde, depresyon ve uykusuzluk şikayetleri olan öğrencinin kripto para piyasasındaki değişimler ve ülkenin yaptırımlarının ardından 200 milyon wonluk kripto para yatırımını kaybettikten sonra intihar ettiği belirtildi.
Annesi tarafından Perşembe günü kafasında bir plastik sıkıştırma paketiyle bulunan gencin odasında aynı zamanda 13 litrelik helyum gazı bulundu.

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