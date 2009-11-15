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Dünya

Güney Kore'de deniz kazası

15 Kasım 2009 12:28

Hong Kong bandıralı bir yük gemisi ile Güney Koreli bir balıkçı teknesinin çarpıştığı, ilk bilgilere göre kazada 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 denizcinin de kaybolduğu belirtildi.
     Güney Kore sahil muhafız biriminden Kim Young-bong, iki geminin dün gece Güney Kore'nin Jeju adasının 130 kilometre güneydoğusundaki tehlikeli sularda çarpıştıklarını söyledi.
     Kim, teknede 9 kişinin bulunduğunu, bunlardan 4'ünün öldüğünü, 3'ünün kayıp olduğunu, Hong Kong gemisinin de diğer 2 kişiyi kurtardığını aktardı.
     Güney Kore sahil muhafız birimlerinin kayıp balıkçılar için arama kurtarma faaliyetlerini sürdürdükleri kaydedildi.

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