Güney Kore'de deniz kazası

Hong Kong bandıralı bir yük gemisi ile Güney Koreli bir balıkçı teknesinin çarpıştığı, ilk bilgilere göre kazada 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 denizcinin de kaybolduğu belirtildi.

Güney Kore sahil muhafız biriminden Kim Young-bong, iki geminin dün gece Güney Kore'nin Jeju adasının 130 kilometre güneydoğusundaki tehlikeli sularda çarpıştıklarını söyledi.

Kim, teknede 9 kişinin bulunduğunu, bunlardan 4'ünün öldüğünü, 3'ünün kayıp olduğunu, Hong Kong gemisinin de diğer 2 kişiyi kurtardığını aktardı.

Güney Kore sahil muhafız birimlerinin kayıp balıkçılar için arama kurtarma faaliyetlerini sürdürdükleri kaydedildi.