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Spor

Güney Kore - Meksika: 1-2

ROSTOV,(DHA) STAT: Rostov HAKEMLER: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic Güney Kore: Hyun-Woo -  Lee, Min-Woo (Dk

23 Haziran 2018 23:28

ROSTOV,(DHA)

STAT: Rostov
HAKEMLER: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic
Güney Kore: Hyun-Woo -  Lee, Min-Woo (Dk. 84 Hong), Young-Gwon, Jang, Lee, Seon-Min (Dk. 77 Woo-Young), Se-Jong (Dk. 64 Seung-Woo), Sung-Yueng, Hwang, Son
Meksika: Ochoa -  Guardado, Alvarez, Moreno, Salcedo, Herrera, Guardado (Dk. 68 Marquez), Lozano (Dk. 71 Corona), Layun, Vela (Dk. 77 Giovani Dos Santos), Chicharito
GOLLER: Dk. 90 Son (Güney Kore) - Dk. 26 (P) Vela, Dk. 66 Chicharito (Meksika)
SARI KARTLAR: Young-Gwon, Lee, Seung-Woo, Woo-Young (Güney Kore)

2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci hafta mücadelesinde Meksika, Güney Kore\'yi 2-1 mağlup etti.

26\'ncı dakikada Meksika penaltı kazandı. Penaltı atışında topun başına geçen Vela, kaleci ile meşin yuvarlağı ters köşelere gönderdi: 0-1.
66\'ncı dakikada Meksika\'nın yakaladığı kontra atakta ceza sahası içerisinde topla buluşan Chicharito, yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-2.
90\'ıncı dakikada Güney Kore farkı 1\'e indirdi. Takımın yıldız oyuncusu Heung-Min Son, topu ağlara gönderdi: 1-2.
Karşılaşma, Meksika\'nın 2-1\'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

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