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Deutsche Welle

Güney Amerika'da diplomatik gerginlik

Brezilya'da bütçede usulsüzlük yapmakla suçlanan Rousseff'in devlet başkanlığından azli, Güney Amerika ülkeleri arasında gerilime neden oldu. Üç ülkenin büyükelçilerini geri çağırmasına Brezilya da karşılık verdi.

01 Eylül 2016 14:47

Bütçede usulsüzlük yapmakla suçlanan Dilma Rousseff hakkında Brezilya
Senatosu'nda yapılan oylama sonucu devlet başkanlığı görevinden azledilmesi,
Venezuela, Ekvador ve Bolivya'nın tepkisine yol açtı.  

Maduro: Oligarşik ve emperyalist grup

Venezuela Dışişleri Bakanlığı Rousseff'in azlini parlamenter darbe olarak
adlandıran bir açıklama yayınladı. Venezuela, Brezilya ile diplomatik ilişkilerin
askıya alınacağını duyurdu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Brezilya
yönetimini bir süre önce, "Güney Amerika'daki sol hareketlere karşı duran
oligarşik ve emperyalist grup" olarak nitelemişti.   

Morales: Parlamenter darbe   
Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa,
Rousseff'in azlini ihanet olarak
tanımladı. Correa, ülkesinin Brezilya büyükelçisinin geri çağrılacağını duyurdu.
" Rousseff'in azli demokrasiye karşı bir parlamenter darbe hareketidir" diyen
Bolivya Devlet Başkanı
Evo Morales Brezilya'daki büyükelçisini geri çekti.
Küba hükümeti Brezilya Senatosu'nun aldığı kararı "seçmen iradesine hakaret"
olarak niteledi. Küba, Brezilya ile diplomatik ilişkileri kesme yönünde bir adım
ise atmadı. 

Brezilya'dan tepki
Brezilya Dışişleri Bakanlığı yayınladığı açıklamada, gelişmelere tepki gösteren
komşu ülkeler "Brezilya'daki yasalar konusunda bihaber" olmakla suçlandı.
Açıklamada, "bu ülkeler, parlamenter sistem kapsamında yürütülen görevden
alma sürecine karşı çıkarak Latin Amerika bütünleşmesinin ilke ve hedeflerini
ihlal etmişlerdir" denildi. Brezilya'nın Venezuela, Ekvador ve Bolivya
büyükelçilerini geri çağırdığı belirtildi.     
Arjantin, Şili ve Paraguay temkinli yaklaşıyor

Arjantin, Şili ve Paraguay, Brezilya Senatosu'nun
aldığı karara saygı
duyulduğunu açıkladılar. Senato, mayıs ayında geçici olarak görevinden alınan
Rousseff'in görevinden tamamen azledilmesini kararlaştırmıştı. Senato'daki
oylamadan 3 saat sonra devlet başkanlığını mayıs ayından bu yana vekaleten
yürüten Michel Temer, yemin ederek devlet başkanlığı görevini resmen
devralmıştı.  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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