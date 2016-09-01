Güney Amerika'da diplomatik gerginlik

Bütçede usulsüzlük yapmakla suçlanan Dilma Rousseff hakkında Brezilya

Senatosu'nda yapılan oylama sonucu devlet başkanlığı görevinden azledilmesi,

Venezuela, Ekvador ve Bolivya'nın tepkisine yol açtı.

Maduro: Oligarşik ve emperyalist grup

Venezuela Dışişleri Bakanlığı Rousseff'in azlini parlamenter darbe olarak

adlandıran bir açıklama yayınladı. Venezuela, Brezilya ile diplomatik ilişkilerin

askıya alınacağını duyurdu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Brezilya

yönetimini bir süre önce, "Güney Amerika'daki sol hareketlere karşı duran

oligarşik ve emperyalist grup" olarak nitelemişti.

Morales: Parlamenter darbe

Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa,

Rousseff'in azlini ihanet olarak

tanımladı. Correa, ülkesinin Brezilya büyükelçisinin geri çağrılacağını duyurdu.

" Rousseff'in azli demokrasiye karşı bir parlamenter darbe hareketidir" diyen

Bolivya Devlet Başkanı

Evo Morales Brezilya'daki büyükelçisini geri çekti.

Küba hükümeti Brezilya Senatosu'nun aldığı kararı "seçmen iradesine hakaret"

olarak niteledi. Küba, Brezilya ile diplomatik ilişkileri kesme yönünde bir adım

ise atmadı.

Brezilya'dan tepki

Brezilya Dışişleri Bakanlığı yayınladığı açıklamada, gelişmelere tepki gösteren

komşu ülkeler "Brezilya'daki yasalar konusunda bihaber" olmakla suçlandı.

Açıklamada, "bu ülkeler, parlamenter sistem kapsamında yürütülen görevden

alma sürecine karşı çıkarak Latin Amerika bütünleşmesinin ilke ve hedeflerini

ihlal etmişlerdir" denildi. Brezilya'nın Venezuela, Ekvador ve Bolivya

büyükelçilerini geri çağırdığı belirtildi.

Arjantin, Şili ve Paraguay temkinli yaklaşıyor

Arjantin, Şili ve Paraguay, Brezilya Senatosu'nun

aldığı karara saygı

duyulduğunu açıkladılar. Senato, mayıs ayında geçici olarak görevinden alınan

Rousseff'in görevinden tamamen azledilmesini kararlaştırmıştı. Senato'daki

oylamadan 3 saat sonra devlet başkanlığını mayıs ayından bu yana vekaleten

yürüten Michel Temer, yemin ederek devlet başkanlığı görevini resmen

devralmıştı.