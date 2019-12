Güneş: 'Yok sayıldım'

T24 - Millilerimizin büyük başarı göstererek üçüncü olduğu 2002 Dünya Kupası'nda teknik direktörümüz olan Şenol Güneş, milli takım hakkında konuştu. "Çalıştığım dönem içerisinde yok sayılmama rağmen işimi yaptım" diyen Güneş, kendisine teklif gelmediğini ancak gelse bile kabul etmeyeceğini belirtti..



Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, gündemdeki konulara ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güneş, "Ben milli takımda çalıştığım dönem içerisinde yok sayılmama rağmen işimi yaptım" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, önemli açıklamalarda bulundu. Milli takımın başından ayrılışını anlatan Teknik Direktör Şenol Güneş, milli takımın başından ayrılış tarzının etik olmadığını belirterek, "Ayrıldıktan sonra Türkiye'de çalışmak istemediğimi söyledim. O günün özel bir şartlar içerisinde Trabzonspor'un başına geldim, 7 ay çalıştım ve daha sonra ayrıldım. Ayrıldıktan sonra Türkiye'de çalışmayı doğru bulmadım ve Kore'nin FC Seul takımına gittim. Hem kafamı dinledim hem de kendimi yeniden yapılandırmak için gittim. Kore'ye hem bir şeyler öğrenmeye hem de bir şeyler öğrenmeye gittim. Gitmemin de doğru olduğunu düşünüyorum. Orada zevkle çalıştım ve gençlere bir şeyler öğretmeye gittim. Bunu da orada başardım genç nesli iyi bir şekilde yetiştirdim. Yetiştirdiğim 3 Koreli futbolcu şu anda Avrupa'nın değişik kulüplerinde top oynuyor" dedi.

Milli takımın başından ayrıldıktan sonra Batı ülkelerinin yanı sıra doğu ülkelerinden İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif geldiğini belirten Şenol Güneş, "Ben şansımı doğudan yanı kullandım. Zaten ben de Doğu'nun insanıyım. Ben Batı'ya açılmam Batı'da batma olur. Güneş Doğu'dan doğar ve Batı'dan da batar. Batı'ya gittiğin zaman batmayı göze alacaksın" dedi.

'Kore Milli Takım teknik direktörlüğü teklif edildi'



Kore'ye ilk gittiği sene kendisine milli takım teknik direktörlüğü teklif edildiğini vurgulayan Güneş, "O zaman yeni gitmiştim ve bunu kabul etmem mümkün değildi. O dönemde Hiddink'in yardımcısı Milli Takım'ın başında ve o zamanlar onun da ayrılma durumu vardı. Hiddink'in yardımcısının ayrılmasının ardından Kore Milli Takımı'nın başına yerli bir hoca getirildi. O da şu anda görevinin başında ve çok iyi gidiyor" dedi.

'Trabzonspor'a her geldiğimde ya borcu vardı ya da kadrosunda bir sıkıntı vardı'



Trabzonspor'da oynadığını ve antrenörlük yaptığını belirten Güneş, "Onun dışında Boluspor ve Antalya'ya gittim. Trabzonspor son yıllarda bizim kadronun dağılmasından sonra hep bir arayışta oldu. Ben hep sıkıntılı dönemlerde geldim. Trabzonspor'a geldiğimde ya borcu vardı ya da kadrosunda bir sıkıntı vardır. Öyle geldim. 'Trabzonspor'da durumlar iyi sen de gel bunu tamamlayalım' demediler. Şimdi de aynı şekildeyim. Ben son gelirken de aynı şekilde geldim. Ben rahatım benim sıkıntım yok. 'Bir ihtiyaç var sen de Trabzonspor'a gel' diye geldim. Buna geldik diye de rahatsız değilim onun için bir şey yapmaya geldim. Ben antrenörlük hayatımda Trabzonspor'la bütün kupaları aldım. Sonuç olarak o da bir hedefe yakalanmıştı. Türkiye Kupası ve diğer kupaları aldım. Oyuncu yetiştirmekte de çok katkım oldu. Lig şampiyonu olamayınca bu ses farklı olabilir. Oyuncu olarak farklı başarıyı da ben bir ekip olarak görüyorum. Başarıya hocası yöneticisi medyası ile şimdi de aynı şeyi söylüyorum ben bu gün eğer iyi bir şey olacaksa bunu ben yapmıyorum ben bir vesile oluyorum. Yol gösteriyorum yol tayin ediyorum" dedi.

'Fatih Tekke'nin gelmemesine üzüldüm'



Fatih Tekke'nin Trabzonspor'dan daha önce ayrıldığını belirten Güneş, "Fatih Tekke ayrılmak istedi ve kulüpte izin verdi. Bu gün de gelme durumu vardı. Olmadı ama olmadığına göre de üzüldüm. Olmadı diye de her şey bitmedi. O da kendisi için tercih kullanmıştır. Eğer kalmazsa Trabzonspor'a her zaman kapısı açıktır. Olmadı diye çok gündemde tutmak doğru değil. Bir yıl sonra iki yıl sonra yine gelebilir bilemiyorum. Hiç de gelmeye bilir. Fatih, Trabzonsporlu Fatih'tir ve her zaman kapısı açıktır" diye konuştu.

'Yattara Mart'ta takımla beraber'



Yattara'nın sakatlığının devam ettiğini vurgulayan Şenol Güneş, "Mart başında takımla beraber olacak. Hatalı bir ameliyat olmadı. Daha önceki teşhisinde kararsızlık vardı. Onunda kulübünde bir tartışma konusu oldu. O günlerde verilen kararların bu üne baktığımız zaman olumsuz olduğunu düşünüyorum. Yatara iyi bir oyuncu dur. Benim eski olduğum dönemdeki Yattara iyi bir oyuncu, Elimizdeki oyuncularda iyi oyuncular dolayısı ile yatara gelirse bir rekabet olacak. O zaman bende bundan faydalanacağı" dedi.

'Beceri bakımından sorarsanız Umut'un biraz eksiklikleri var'



Umut Bulut'un performansıyla ilgili de konuşan Güneş, her şeyin bir arada olmayacağını belirterek, "Bazı futbolcular vardır gol atarlar az çalışırlar bazı futbolcular vardır çok az gol atarlar çok çalışırlar. Umut da çok çalışıyor, çok içten çalışıyor. Son zamanlarda gol de atmaya başladı. Biz de penaltıcı iki oyuncu var. Bunlardan biri Colman diğeri ise Umut'tur. O gün Colman yoktu Umut penaltıyı attı. Umut da iyi atıyordu ben seyrettiğim antrenman çalışmalarında iyiydi. Kaçan gol için oyuncuları suçlamak yerine onları daha çok pozisyona sokup antrenmanda çalıştıracağız. Umut'u siz alıp başka bir yere koymayın. Şimdi gol atma sayısını da arttırdı. Attıkça daha da gelişecek ama beceri itibari ile bakacak olursak Gökhan daha becerili görünüyor ama daha az üretken oldu. Yarın bakarsın Umut iyi olur. Bu oyuncuların kendilerine bağlı. Beceri bakımından sorarsanız Umut'un biraz eksiklikleri var. Umut da bunu biliyor. Ama ona göre çalışıyor. O yüzden çok çalışması ile o yönünü kapatmaya çalışıyor. Ama siz olmayan bir şey illaki adamın saçı yok niye saçı yok kızıyorsun ona. Adamı böyle kabul etmeliyiz" dedi.

'Türkiye'de Milli Takım teknik direktörlüğü yapacak birçok isim var'



Türkiye'de A Milli Takım teknik direktörlüğünü yapacak birçok hocanın olduğunu söyleyen Güneş, "Türkiye'de milli takım teknik direktörlüğü yapacak birçok isim var ama bunları ismini söylemek haksızlık olur. Şunu söyleyeyim. Oraya hazır olmak lazım. Çağırmasalar saygı göstermek lazım. Çağırırlarsa hazır olmak lazım. Siz kendinizi donanımlı hissederseniz. Ben kendimi her konuda hazır tutuyorum. Ben çalıştığım dönem içerisinde yok sayılmama rağmen işimi yaptım. Türkiye'de hala hatalar yapılıyor. Kulüp antrenörü olsun milli takım antrenörü olsun mukavelesinde ne yazılıyorsa ona uymalı. Bu düzen olursa işler daha iyi yürür. Fatih Terim'in ayrılması da haksızlık. Bence ayrılması yanlıştır. Tabi aralarında Federasyonla ne geçtiğini bilemeyiz Fatih hocaya da haksızlık yapmak istemem" dedi.

Milli takımın başına yabancı ya da yerli gelirse 'hayırlı olsun' diyeceklerini belirten Güneş, "Milli Takım'ın başına gelen antrenör hepimizin antrenörü, milli takım hepimiz takımıdır. Ona da destek olacağız ama gönlüm ister ki yerli bir antrenör olsun. Bana gelen bir teklif yok. Yapılsa da kabul etmezdim. Benim kurumla davalarım var onun için kabul etmezdim. Şahsi bir şey değil federasyonla davasıdır. Federasyonla milli takım antrenörün ilişkilerinin aydınlığa kavuşması lazım. Federasyon başkanın yerine ben olsaydım yerli antrenör alabilirdim. İsim söyleyemem doğru değil. Yabancıda Hiddink kariyeri olan bir hocadır. Deneyimi olan bir antrenör. Katkısı ne olabilir beklide hiçbir şey olmayabilir. Hiddink daha önce Fenerbahçe'ye geldi ve başarısız oldu. Belki şimdi gelecek yine aynısı olacak. Neye göre başarılı neye göre başarısız. Aragones de geldi pek başarılı olamadı. Aynı şey olabilir. Benim için önemli olan Hiddink değil benim için önemli olan Türk futboludur. Türk futbolunun başında milli takım vardır. Onunda başarılı olması için belimizden geleni yapmalıyız. Şart değil orada görev almam" dedi.

'Ben Trabzon'a oyuncu üretmeye geldim'



Trabzonspor'a gelmenin sebeplerinden birinin de oyuncu üretimi olduğunu söyleyen Güneş, "Biz geçmişinde deneyimi olan birikimi ile bir şey katan varlığı ile kimliği ile katkı yapmasını istiyoruz. Bu gün bu işi yapanların düşüncesini almak istiyoruz. Yeni antrenör olacak kişilerinde bunun içine katmak istiyoruz. Bunu yaparken antrenörlük hatalıdır. Hoca hatalıdır. Oyuncu çıkmıyor. Kulüp hatalı değildir diye onu da araştırıp neden futbolcu çıkmıyor da araştırmamız gerekiyor. Bilimsel çalışacağız ama yöreyi de iyi kullanacağız. Bu başka bir proje bir de A takımını yarışması ayrı bir projedir. Trabzonspor'u, Trabzon kentini ve çevresini bir futbol okulu, bir futbol üniversitesi haline dönüştürmek istiyorum. Trabzon biraz sıkıntılı birde bir sanayi yok bir baca tütmüyor. Bir tek şansımız var Trabzonspor vasıtası ile orasını spor merkezi turizm merkezi ticaret merkezi yapmak. Bu 3 değer ile bütünleştirilip Trabzon bölmesi de dahil. Bundan devlet de zarar görmez. Oraya fabrika yapamayacağına göre yapılmadı yapılmayacak. Bu konuda adımlar atılıyor" dedi.

'Her maçı kazanmak istiyorum'



Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, her maçı kazanmak istediğini, ilk yarıyı 6. sırada kapadıklarını, ancak ikinci yarıda hedeflerinin birinci olmak olduğunu belirtti.

Güneş, Trabzonspor Dergisi'nin bu ayki sayısındaki yazısında, ligin ilk yarısının ardından Antalya'da gerçekleştirilen iki aşamalı kamp sürecinin ve oynadıkları kupa maçlarının takımın seviyesini daha da yukarılara taşıdığını kaydetti.

Her şeyden önce amaçlarının izleyenlere zevk verecek güzel futbol oynamak olduğunu ifade eden Güneş, ''Koşan ve iyi pas yapan bir takım olmamız gerektiği gerçeği ortada. Bu yönde de önemli gelişmeler kaydettik. Oyuncularımız dışında birlikte çalıştığımız tüm personel kadromuz da takımın daha iyi olması için yoğun çaba sarfediyor, ekip olma yolunda katkı yapıyorlar'' dedi.

Camia olarak sık sık işlemeleri gereken olgunun birliktelik duygusu olduğunu anlatan Güneş, ''Çünkü ortak paydamız Trabzonspor'dur. Bu nedenle herkes tüm değerlerini koyarak iyi bir Trabzonspor çıkarılmasına olanak yaratmalıdır. Yine Trabzonspor, devamlı yenilenen bir takım olmalıdır. Taraftar bu takımın geleceğidir. Biz futbolun yanı sıra olgun davranışları olan bir takım olduğumuz için tüm ülkede sevildik. Bu özelliğimizi sürdürmeliyiz'' değerlendirmesini yaptı.

'Trabzonspor'a gelen oyuncu yarışmalı'



Mevcut süreçte bir yandan yarışırken, diğer yandan takımı nasıl bir iskelet üzerine kuracaklarına karar vermek istediklerini aktaran Güneş, şöyle devam etti:

''Camianın değerlerini her zaman düşünmeliyiz. Trabzonspor'a gelen oyuncu yarışmalı. Eğer oyuncuyu kazanamıyorsak kulübün varlığının bir anlamı kalmaz. Kulüp büyüklüğüne uygun bir takım olmak istiyoruz. Şu anda birçok şeyi birden yapmaya çalışıyoruz. Hem elimizdeki oyuncu kadrosunu yarışır hale getirmeli hem de ekonomimizi güçlendirmeliyiz. Örneğin transfer bugüne dönük düşünülmemeli. Arayışlar her zaman sürmeli.''

Şahıslara takılı bir anlayışa her zaman karşı olduğunu belirten Güneş, ''Bizim için kulüp daha önemli. Her oyuncu gelip gidebilir ama takımı büyüten oyuncuya ihtiyacımız var. En önemlisi her maçı kazanmak istiyorum. Önce keyif veren bir takım olacağız. Geriden geliyoruz diye bırakmayacağız. İlk yarıda ligde 6. olduk, ikinci yarıda birinci olalım, hedefimiz bu. Yarışı devam ettirip yukarı çıkmak istiyoruz'' dedi.