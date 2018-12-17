Gündoğan Mahallesi'nde sel baskını

Mehmet Can MERAL/ BODRUM, (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, aralıksız yağan yağmur nedeniyle Gündoğan Mahallesi\'ndeki bazı ev ve depoları su bastı.

Bodrum ilçesinde, saat 16.00 sıralarında başlayan yağmur kısa sürede etkili oldu. Gündoğan Mahallesi\'nde sel meydana gelirken bir sitenin istinat duvarının çökmesiyle 6 evin zemin katına su bastı. Sitede yaşayan Atilla Yeşil, evinin alt katının bir anda suyla dolduğunu ifade ederek, sel sularından eşini ve köpeğini son anda kurtardığını aktardı. Yeşil, \"Canımızı zor kurtardık sular bir anda evimizi bastı. Evdeki bütün eşyalar yüzmeye başladı, masaların üzerinden geçerek arka odadaki ufak camı kırarak dışarıya çıktık\" dedi. Bölgeye gelen Muğla Büyükşehir itfaiyesi ve Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri evlerdeki suyu tahliye çalışmalarına başladı. Yaşanan yoğun yağışlar sonrası ilçe merkezinde ve diğer mahallelerde hayat normale dönerken, Gündoğan Mahallesi\'nde çalışmalar sürüyor.

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