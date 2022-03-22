Gülşen’den "kucak dansı" açıklaması

Geçen haftalarda konserinde bir dinleyenine kucak dansı yapmasıyla dikkatleri çeken şarkıcı Gülşen, konuya ilişkin ilk kez konuştu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Gülşen, “En son sahneden indiğimde bir arkadaşımın kucağına oturdum. Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissetim, sonra da arkadaşımın kucağına oturdum” ifadelerini kullandı.

Gülşen, "O gün çok mutluyduk. Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissettim. Sonra da arkadaşımın kucağına oturdum. Ne var bunda?" diye konuştu.