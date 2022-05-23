FOX Ana Haber Hafta Sonu spikeri Gülbin Tosun, sosyal medya hesabında yaptığım paylaşım sonrası tepki aldı.

Koronavirüse yakalanan ve karantinada olan Gülbin Tosun, attığı tweet nedeniyle tepki çekti. Tosun, Twitter'da başlatılan ''Gülbin Tosun istifa'' etiketiyle gündeme geldi.

Gülbin Tosun ne dedi?

9 yaşında sokak köpeği saldırısı sonucu hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar, Tosun'a, "Siz asıl evlatlarımızı rahat bırakın. Sizin yüzünüzden mezarda bile rahat yok. Mezarı alçak olanların üstünü kazıyorlar mezarda bile rahat yok, mezarda" yorumunda bulundu.

Tosun ise bu yoruma, "Senin peşinden yarın geliyorum. Arsız sefil" yanıtını verdi. Gülbin Tosun'un bu yanıtı, sosyal medyada tepkilere sebep oldu.

Tosun'un paylaşımına Pınar'dan yanıt geldi. Pınar, verdiği yanıtta, "Bana Mahra'yı geri getirebilir misin? Varsa vicdanın bunun cevabını ver" ifadelerini kullandı.

Tosun, gelen tepkilerin ardından yorumunu silerek yeni bir paylaşımda bulundu.

İstifa etmeyeceğini belirten Tosun, "İşte ne kadar organize ve kötü amaçlı olduklarının kanıtı! #GülbinTosunİstifa Ne istifası hafta sonu gümbür gümbür yayındayım inşaAllah" açıklamasını yaptı.