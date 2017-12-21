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Gülben’den ilk İmza Günü  

İSTANBUL, (DHA)-Gülben Ergen listelerdeki ilk sırada yer alan söz ve müziği Sezen Aksu imzalı “Yansın Bakalım” isimli yeni şarkısıyla uzun bir aradan sonra ilk defa imza gününde sevenleriyle buluşuyor

21 Aralık 2017 19:41

İSTANBUL, (DHA)-Gülben Ergen listelerdeki ilk sırada yer alan söz ve müziği Sezen Aksu imzalı “Yansın Bakalım” isimli yeni şarkısıyla uzun bir aradan sonra ilk defa imza gününde sevenleriyle buluşuyor.

2017 yılı bitmeden güçlü bir şarkıyla sevenlerini mutlu eden Gülben Ergen’in Yansın Bakalım için çekilen klibiyle de izlenme rekorları kırıyor. Sezen Aksu’nun ustalığını konuşturduğu  Gülben Ergen yeni single albümü “Yansın Bakalım” ile hayran buluşması için 24 Aralık Pazar günü saat 14.00 ‘de Marmara Forum Alışveriş Merkezi D&R ‘da sevenleriyle bir araya gelecek.

Yılbaşı gecesi Kıbrıs’ta Arkın Palm Beach Otelde sahne alacak Ergen, yeni yıla sahnede girecek.

(FOTOĞRAF)

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