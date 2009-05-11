Gül, Gesi Bağları'nı söyledi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Engelliler Haftası nedeniyle sanatçı Metin Şentürk'e verdiği röportajda, "Bazen bir siyasi sorun, kültürel ya da sosyal bir sorundan daha kolay olabilir. Bir nüfusun yüzde 8.5'i engelliyse birçok sıkıntıları varsa o zaman o ülkenin en önemli sorunlarından birisi bu oluyor" dedi.



Cumhurbaşkanı Gül, Metin Şentürk'ün Engelliler Haftası'na ilişkin sorularını yanıtladı. Dışişleri Konutu'nun bahçesinde dün çekimleri yapılan röportaj, bugün, Şentürk'ün hazırlayıp sunduğu TRT-1 kanalındaki "Eğlence Pazarı" programında yayınlandı.



8.5 milyon engellinin yaşadığı Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisinin engelliler olduğunu belirten Gül, "Bazen bir siyasi sorun, kültürel ya da sosyal bir sorundan daha kolay olabilir. Bir nüfusun yüzde 8.5'i engelliyse, birçok sıkıntıları varsa, o zaman o ülkenin en önemli sorunlarından birisi bu oluyor" diye konuştu.



Şentürk'ün, bu sorunun sadece engellilerle sınırlı kalmadığını, ailelerin de bundan etkilendiğini söyleyerek Türkiye'deki gelişmeleri dünyadaki gelişmelerle karşılaştırması istemesi üzerine Gül, "Bu aslında zenginleşmek, modernleşmek, imkanlarla ilgili. Bir ülke çok içe kapalı olursa kusurlarını saklıyor ama ülke açıldıkça, demokratikleştikçe hukuk sistemi ona göre geliştikçe her şey sorgulanabiliyor, problemler ortaya çıkabiliyor. Problemler, sadece siyasi problemler değil. Bu da bir problem olduğu için dolayısıyla bu da ortaya çıkmış oluyor. O zaman da 'çözümü ile ilgili ne yapılır' diye daha çok gayret sarf ediliyor. Son senelerde bu konuda önemli yasal düzenlemeler çıktı. Okullarda güzel şeyler yapılıyor" dedi.



Devletin, hükümetin, eğitim kurumlarının engellilere yönelik çalışmalarının takdir edilmesi gerektiğini belirten Gül, başarılarıyla engellilere örnek olduğu için Şentürk'ü de kutladı.



Başarılı ünlülerin engellilerin eğitimi konusunda öncü olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, "Sizler gösteriyorsunuz ki, çocuğunuz engelli olabilir ama eğitim alırsa, gayret sarf ederse karamsarlığın içerisine girip oturmazsa, kaderine küsmezse, o zaman hayatı mutlu edebilir kendisine" dedi.



Okula giden engellilerin sayısının son yıllarda büyük artış gösterdiğine de dikkati çeken Gül, ailesinde ve yakın çevresinde engelli olan bütün vatandaşların, engellilerin eğitim alması konusunda çaba harcamasını istedi.



Cumhurbaşkanı Gül'ün, eşi Hayrünnisa Gül'ün himayesindeki "Eğitim Her Engeli Aşar" kampanyasını da hatırlatması üzerine Metin Şentürk, kampanyaya büyük ilgi olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Gül, tüm annelerin anneler gününü de kutladı. Şentürk, röportaj sırasında Cumhurbaşkanı Gül için Kayseri yöresine ait Gesi Bağları türküsünü uduyla seslendirirken, Gül de türkünün bir bölümünde Şentürk'e eşlik etti.



Türkünün sonunda Gül, "Ben de bir enstrüman çalayım isterdim. Benim de öyle bir kabiliyetim yok açıkçası. Ama bakın sizin de ne güzel böyle bir kabiliyetiniz var" diyerek Şentürk'e teşekkür etti.

