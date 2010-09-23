-GÜL DEVLET BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ NEW YORK (A.A) - 23.09.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, BM'deki temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ve KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile ayrı ayrı biraraya geldi. 65. dönem BM Genel Kurulu Genel Görüşmeleri kapsamında New York'ta temaslarını sürdüren Gül, BM Güvenlik Konseyi başkanlık odasında önce Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'yu kabul etti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı görüşmenin başında Cumhurbaşkanı Gül, Papandreu ve Yunan heyetine lokum ikram etti. Gül, daha sonra yine BM Güvenlik Konseyi başkanlık odasında İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile biraraya geldi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun da katıldığı görüşmenin başında Gül ve Ahmedinejad el sıkıştı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, daha sonra Türkevi'ne geçerek KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile görüştü. Başında sadece görüntü alınmasına izin verilen 3 toplantı da basına kapalı düzenlendi.