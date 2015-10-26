Guatemala'da eski komedyen devlet başkanı oldu



Resmi olmayan sonuçlara göre Jimmy Morales oyların yüzde 68'ini topladı. Rakibi Sandra Torres ise yüzde 32'de kaldı. Jimmy Morales, zafer konuşmasında yolsuzlukla mücadele sözü verdi. Morales, kampanya sırasında, "20 yıl sizi güldürdüm. Devlet başkanı seçilirsem ağlatmayacağım" vaadinde bulunmuştu.

'Yolsuz değil, hırsız değil!'

4 çocuk babası Jimmy Morales'in seçim kampanyasında öne çıkardığı slogan "Yolsuz değil, hırsız değil!" oldu. Morales, 2007'de çektiği bir filmde devlet başkanlığına adaylığını koyan ve kazanmasına ramak kalan bir kovboyu canlandırmıştı. Uzmanlara göre Jimmy Morales seçim kampanyasında daha çok karizmasını öne çıkarırken, siyasi programı belirsiz kaldı.

Jimmy Morales'in partisine ilişkin kuşkular

Siyasi gözlemciler tarafından devlet başkanının çevresine ilişkin bazı kuşkular da dile getiriliyor. Jimmy Morales'i aday göstererek devlet başkanlığına taşıyan FCN-Nación isimli sağ parti, "kitlelerde kök salmamış bir oluşum" olarak görülüyor. FCN-Nación'un 158 sandalyeli mecliste 11 temsilcisi oturuyor. Jimmy Morales'in rakibi Sandra Torres'e göre parti, "demokratik sürece inanmayan eski kuşak askerleri temsil ediyor".

'İnsan hakları ihlallerine karıştılar'

Guatemala'da on yıllarca süren iç savaş 1996 yılında sona ermişti. FCN-Nación kuruculardan bazılarının adının iç savaş sırasında insan hakları ihlallerine karıştığı ileri sürülüyor.

Sandra Torres ise sosyal demokrat çizgideki Ulusal Umut Birliği Partisi'nin (UNE) adayıydı. Torres, aday olabilmek için 2011 yılında dönemin devlet başkanı Alvaro Colom'dan boşanmıştı. Guatemala'daki yasalara göre devlet başkanının yakınları aday olamıyor.