Guatemala'da devlet başkanı istifa etti



Guatemala savcıları, Birleşmiş Milletler (BM) müfettişleri ile birlikte yürüttükleri soruşturma sonucunda gümrük teşkilâtında yolsuzluk amaçlı bir şebeke ortaya çıkarmış, Devlet Başkanı Otto Perez'in yasadışı organizasyonun liderleri arasında yer aldığını saptamıştı. Perez, aylardır devam eden istifa çağrılarına rağmen görevini sürdürmeye devam ediyordu.

Ancak son günlerdeki gelişmeler Perez'i kaçınılmaz bir şekilde istifaya götürdü. Önce dokunulmazlığı kaldırıldı, ardından hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Perez bunun üzerine kongreye istifasını sunmak zorunda kaldı.

'Hırsız Otto, cezaevi yolcusu'

Devlet Başkanı Otto Perez'in istifası muhalifler tarafından sevinçle karşılandı. Yüksek Mahkeme önünde toplanan binlerce gösterici, "Hırsız Otto, Pavon yolcusu" diye slogan attı. Guatemala'nın en büyük cezaevi halk arasında "Pavon" olarak anılıyor. Devlet başkanlığını vekaleten yardımcısı Aljandro Maldonado üstlendi.

Komedyen devlet başkanı adayı önde gidiyor

Guatemala'da bu pazar devlet başkanlığı seçimleri yapılacak. Anketlere göre komedyen Jimmy Morales yüzde 25 oy oranıyla önde gidiyor. Siyasete yeni atılan Morales'i yüzde 22,9'la muhafazakâr Manuel Baldizon izliyor. Sosyal demokratların adayı, eski "first lady" Sandra Torres de yüzde 18,4 ile üçüncü sırada yer alıyor.