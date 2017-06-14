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Dünya
Deutsche Welle

Guatemala'da büyük deprem

Orta Amerika ülkesi Guatemala 6.9 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Deprem Meksika'da da hissedildi.

14 Haziran 2017 16:14

Orta Amerika ülkesi Guatemala 6.9 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin büyüklüğünü 6.9 olarak açıkladı. Guatemala hükümeti ise depremin büyüklüğünü 6.6 olarak verdi.

Çarşamba sabahı TSİ ile 10.30'da yaşanan depremin üssü Meksika sınırına yakın San Marcos kentinin 15 kilometre kuzey batısı olarak açıklandı. Depremin yüzeyden yaklaşık 111 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Depremin tüm ülke genelinde hissedildiği bildirildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybı olmadı. Ülkenin Ulusal Sivil Polis Teşkilatı, depremde Guatemala'nın güneyindeki San Sebastian Retalhuelu kentinde bir kişinin kısmen çöken bir kilisenin enkazında kalarak yaralandığını bildirdi. Ülkenin bazı kesiminde elektriklerin kesik olduğu bildirildi.

Deprem, Meksika sınırındaki Chiapas kentinde de hissedildi. Kentin Valisi Manuel Velasco Twitter hesabından yaptığı açıklamada binaların duvarlarının çatladığını ve pencerelerin kırıldığını ancak kimsenin yaralanmadığını duyurdu.

Hawaii merkezli Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi Tsunami tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

Meksika sınırındaki Guatemala'da 2012 yılında yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremde en az 48 kişi yaşamını yitirmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/Reuters, BD/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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