Guardiola özür diledi: Benim kararımdı

Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City ile Liverpool 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Manchester City menajeri Pep Guardiola, Riyad Mahrez'in yararlanamadığı penaltıyla ilgili tartışmalara açıklık getirdi.

Anfield'da oynanan maçın 84. dakikasında Leroy Sane, Virgil Van Dijk'ın müdahalesiyle yerde kalmış ve hakem Martin Atkinson penaltı kararı vermişti. Manchester Cityli Benjamin Mendy, penaltıyı kullanmak isteyen takım arkadaşı Gabriel Jesus'a, Mahrez'in topun başına geçeceğini söylemiş ve sonrasında Cezayirli futbolcu penaltıyı gole çevirememişti.

Guardiola maçtan sonra yaptığı açıklamada "Antrenmanlarda her gün Mahrez'i penaltı kullanırken görüyorum ve bana güven veriyor. Onun için iyi bir deneyim oldu, bir sonrakinde başarılı olacak. Maçta Jesus penaltıyı kullanmak istemişti, ondan özür dilerim. Penaltıyı Mahrez'in kullanması benim kararımdı. Son 6-7 aydır penaltılar Aguero'nun ancak penaltı kararı verildiğinde Aguero oyunda değildi. Verilmeyen ilk penaltı sırasında sahadaydı. Belki de gol atmamız için 2 penaltı gerekliydi. Hakemler ve kararları hakkında konuşmak istemiyorum. Futbol hakkında konuşmalıyız" ifadelerini kullandı.

Manchester City'nin yaz transfer döneminde Leicester City'den kadrosuna kattığı Riyad Mahrez, kullandığı son 8 penaltının 5'ini kaçırdı.