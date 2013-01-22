G.Saraylı Hawkins'te doping çıktı

Galatasaray Basketbol Takımı'nın Amerikalı yıldızı David Hawkins'te keyif verici yasaklı maddeye rastlandı. Hawkins, bu akşamki Ulm maçında oynayamayacak.



Galatasaray Medical Park oyuncusu David Hawkins'in Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında yasaklı madde kullandığı tespit edildi.

Galatasaray Medical Park'ın Beko Basketbol Ligi'nde 22 Aralık'ta oynadığı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçının ardından doping kontrolüne giren Hawkins'in testleri pozitif çıktı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Galatasaray Kulübü'ne doping testlerinin pozitif çıktığını dün bildirdi.

Rapora göre Hawkins'te keyif verici yasaklı maddeye rastlandı.

David Hawkins Galatasaray'ın bu akşam Eurocup'ta oynayacağı Ulm maçında forma giyemeyecek.



Daha önce de ceza almıştı



Hawkins'in Roma forması giydiği dönemde 5 Haziran 2007'deki Siena maçında da keyif verici madde kullandığı ortaya çıkmış ve Hawkins bu yüzden 3 ay ceza almıştı.