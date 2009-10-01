GS, Strum Graz'la FB, Sheriff'le

İlk hafta Panathinaikos’u deplasmanda devirerek liderliği ele geçiren G.Saray, Sturm Graz’ı ağırlarken, Twente’ye kaybederek iyi başlangıç yapamayan F.Bahçe de Moldova’da Sheriff’e konuk olacak.

Avrupa Ligi’nde F Grubu’na Panathinaikos galibiyeti ile başlayan Galatasaray, ikinci maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz’ı ağırlıyor. Hollandalı Bas Nijhuis’in yöneteceği karşılaşma sonunda sarı kırmızılı takım 2’de 2 yaparak gruptan çıkma konusunda rahatlamak, ilk maçını evinde Dinamo Bükreş’e karşı 1-0 kaybeden S.Graz ise puanla tanışmak istiyor. Temsilcimizde Gökhan Zan ve Emre Güngör’ün sakatlıkları bulunuyor. Grubun diğer mücadelesinde ise saat 22.05’te Dinamo Bükreş, seyircisiz maçta Panathinaikos’u konuk edecek.



Hakem: Bas Nijhuis

Stat: Ali Sami Yen

Saat: 22.05

Galatasaray: Leo Franco Sabri Servet Emre Aşık Hakan Balta Mustafa Sarp Ayhan Elano Arda Keita Baros

S.Graz: Gratzei Schildenfeld Sonnleitner Feldhofer Kandelaki Weber Hlinka Hölzl Muratovic Jantscher Beichler

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, grubundaki ikinci maçında Moldova’nın Sheriff takımıyla karşılaşıyor. H Grubu’na Twente yenilgisi ile başlayan ve bu nedenle Sheriff deplasmanında mutlak galibiyeti hedefleyen sarı lacivertlilerde Güiza, Dos Santos ve Gökhan sakatlıkları nedeniyle yok. Sheriff ilk maçında Steaua Bükreş ile deplasmanda golsüz berabere kalmıştı. F.Bahçe’nin de yer aldığı H Grubu’nun diğer mücadelesinde yine saat 20.00’de Twente, Steaua Bükreş’i ağırlayacak.

Hakem: Aleksandar Stavrev

Stat: Sheriff

Saat: 20.00



Sheriff: Namasco Da Costa Tarkhnishvili Verbetchi Volkov Balima Rouamba Erokhin Tsynya Rodriguez Kuchuk



Fenerbahçe: Volkan D. Önder Bilica Lugano R.Carlos Kazım Emre cristian Vederson Alex Semih