Grigor Dimitrov yarı finalde

Londra’da düzenlenen ATP Finalleri’nde Pete Sampras Grubu’na Dominic Thiem’i yenerek başlayan dünya 6 numarası Grigor Dimitrov, organizasyonun dördüncü gününde rahat bir galibiyet aldı. Belçikalı rakibi David Goffin’i 74 dakikada 6-0, 6-2’lik setlerle geçen Dimitrov, son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.
Londra’daki O2 Arena’da düzenlenen ATP Finalleri’nde ilk defa boy gösteren Garanti Koza Sofya Açık şampiyonu Dimitrov, gruptaki son sınavını İspanyol Pablo Carreno Busta önünde verecek. Carreno Busta, sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekilmek durumunda kalan vatandaşı Rafael Nadal’ın yerine dâhil edilmişti.