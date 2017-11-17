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Spor

Grigor Dimitrov yarı finalde

Bulgar tenisçi, David Goffin’i 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı

17 Kasım 2017 12:11

Londra’da düzenlenen ATP Finalleri’nde  Pete Sampras Grubu’na Dominic Thiem’i yenerek başlayan dünya 6 numarası  Grigor Dimitrov, organizasyonun dördüncü gününde rahat bir galibiyet aldı. Belçikalı rakibi David Goffin’i 74 dakikada 6-0, 6-2’lik setlerle geçen Dimitrov, son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.

Londra’daki O2 Arena’da düzenlenen ATP Finalleri’nde ilk defa boy gösteren Garanti Koza Sofya Açık şampiyonu Dimitrov, gruptaki son sınavını İspanyol Pablo Carreno Busta önünde verecek. Carreno Busta, sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekilmek durumunda kalan vatandaşı Rafael Nadal’ın yerine dâhil edilmişti.

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