Griezmann, Atletico Madrid'e geri döndü

Atletico Madrid, eski golcüsü Antoine Griezmann'ı Barcelona'dan 1+1 yıllığına kiraladı.

İspanya’da transferin bitmesine dakikalar kala Atletico Madrid, Antoine Griezmann’ı kadrosuna kattı.

Atletico Madrid’den 2019 yazında 120 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona’ya transfer olan Antoine Griezmann, eski takımına geri döndü. Madrid ekibinden yapılan açıklamada, Fransız yıldızın 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına transfer edildiği açıklandı.

Katalan devi ise transferi, “Antoine Griezmann 1+1 sezonluğuna Atletico Madrid’e kiralandı. Oyuncunun maaşının tamamını yeni kulübü tarafından ödenirken anlaşmada zorunlu satın alma maddesi bulunuyor” ifadeleriyle duyurdu.