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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'daki demiryolu grevinde 'devam' kararı alındı

Tren Makinistleri Sendikası (GDL), Deutsche Bahn Başkanı Rüdiger Grube'nin açıklamalarına rağmen greve devam etme kararı aldı.

06 Mayıs 2015 00:36


Alman Demiryolları İşletmesi'nin (Deutsche Bahn) Başkanı Rüdiger Grube "uzlaşma için yeni bir teklifleri olduğunu" duyurmuş ve durumun bu şekilde devam edemeyeceği uyarısında bulunmuştu.

Yük ve yolcu taşımacılığını kapsayan grevin pazar gününe kadar devam etmesi planlanıyor. Grev nedeniyle ortalamada her üç yolcu treninden sadece biri çalışıyor.

Birçok kişinin karayolu ulaşımını tercih etmesi ise pek çok noktada trafik sıkışıklığına ve ulaşımda aksamalara neden oldu.

Deutsche Bahn toplu sözleşme görüşmelerinin yeni turunda ücretlerde yüzde 4,7'lik artış teklif etmişti. İki kademede yürürlüğe girmesi beklenen zam, GDL'i tatmin etmemiş, sendika, "uzun süreli yeni iş bırakma eylemleri düzenleneceğini" duyurmuştu.

GDL yaklaşık 10 aydır devam eden anlaşmazlık boyunca bundan önce yedi kez greve gitmişti. Kasım ayında 100 saat sürecek bir greve başlayan sendika, 60 saat sonra grevi sona erdirmişti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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