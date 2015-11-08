Greve bir gün ara



Bağımsız kabin görevlileri sendikası UFO'dan yapılan açıklamada, iki günlük grev sonrası üyelerinin pazar günü yine işinin başında olacağı duyuruldu.

95 bin kişiyi olumsuz etkileyen grevin pazartesi günü kaldığı yerden daha önce açıklandığı üzere cumaya kadar devam etmesi planlanıyor.

Sendika greve ara verilmesinin nedeninin, özellikle pazarları tatil amacıyla uçan yolcuların olumsuz etkilenmemesi olduğunu bildirdi. Ancak sendika başkanı Nicoley Baublies, pazartesi-cuma günleri arasında Lufthansa'dan bilet almış olan yolcuların uçmayı beklememelerini bildirdi.

Grevden en çok Frankfurt ve Düsseldorf havaalanları etkilendi ancak Almanya'nın güney eyaletlerinde sonbahar tatili sona ererken, sendika grevi Münih Havaalanı'na da genişletebileceğini kaydetti.

Milyonlarca euroluk zarar

Cuma günü başlayan grevde, şu ana dek Avrupa'da kısa ve uzun süreli 800‘den fazla uçuş iptal edildi.

Lufthansa sözcüsü ilk iki günlük grevin havayolu şirketine milyonlarca euro zarara yol açacağını söyledi.

Yıl içinde pilotların grevi şirkete 130 milyon euroya mal olmuştu.

Lufthansa uçuşları hakkında bilgi aşağıdaki linkten elde edilebilir:

https://www.lufthansa.com/de/en/Travel-information