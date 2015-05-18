Grev çarşamba başlıyor



Almanya'da makinistlerin 9'uncu grevi çarşamba sabah saat 02:00'ten itibaren başlayacak. Yük taşımacılığında çalışan makinistlerin ise salı günü saat 15:00 itibarıyla greve gidecekleri açıklandı. Grevin ne zamana kadar süreceği konusunda bilgi verilmezken, grev sona erdirilmeden 48 saat önce kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.

Almanya'da Tren Makinistleri Sendikası (GDL) hafta sonu başarısızlıkla sonuçlanan pazarlıkların ardından tekrar greve gitme kararı almıştı.

Sendika pazarlıkların sonuçsuz kalmasında sorumluluğun Alman Demiryolları İşletmesi'ne (Deutsche Bahn) ait olduğunu açıklamıştı. Sendika, işletmeyi kendilerini oyalamakla ve hükümetin yaz mevsiminde çıkaracağı yeni toplu sözleşme yasasını beklemekle suçluyor. Söz konusu yasa, GDL gibi küçük sendikaların yetkilerini azaltıyor ve toplu sözleşme görüşmelerinin tek elden yürütülmesini sağlıyor.

GDL ile Alman Demiryolları İşletmesi arasındaki anlaşmazlıkta 1 yıl geride kaldı. Almanya'da en son 10 Mayıs'ta makinistler 6 gün greve gitmiş ve bu grev Alman Demiryolları'nın 21 yıllık tarihinde yapılan en uzun süreli grev olarak kayıtlara geçmişti.