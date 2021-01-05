Gram altında düşüş sürüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 462,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 758 lira, cumhuriyet altını da 3 bin 92 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2,1 üzerinde 463,8 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 12.00 itibarıyla 462,5 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 758 lira, cumhuriyet altını da 3.092 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.943 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de gözlerin bugün Georgia eyaletinde gerçekleştirilecek ikinci tur Senato seçimlerine çevrildiğini, artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle İngiltere başta olmak üzere alınan sıkı tedbirlere karşın New York Borsası'nın Çinli telekom şirketlerinin kottan çıkarılmayacağını bildirmesiyle varlık fiyatlarında yön arayışının hakim olduğunu söyledi.



ABD'de ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti