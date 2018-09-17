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Spor

Göztepe'yi yerliler sırtladı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de evinde Kayserispor'u 2-0 yenerek çıkışa geçen Göztepe'yi geride kalan 5 haftada yerli futbolcuları sırtladı

17 Eylül 2018 15:22

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de evinde Kayserispor\'u 2-0 yenerek çıkışa geçen Göztepe\'yi geride kalan 5 haftada yerli futbolcuları sırtladı.
Kadrosunda 16 isimle en çok yabancı barındıran takım olan sarı kırmızılıların kaydettiği 4 golün hepsine Türk futbolcular imza attı. İzmir ekibi ilk haftada 3-1 yenildiği Yeni Malatyaspor karşısında bulduğu tek golü Yasin\'in çabasıyla Sadık kendi kalesine attı. Fenerbahçe\'yi 3\'üncü haftada tek golle deviren Göztepe\'ye zaferi Halil\'in muhteşem vuruşu getirdi. Kayserispor müsabakasında da yerli oyuncular maça damga vurmayı başardı. Yasin takımının ilk golünü kaydederken, Alpaslan\'ın golüne de asist yaptı.
Süper Lig\'de Göztepe dışındaki 17 takım da yabancı futbolcuların ayağından gol bulmayı bildi. Sözleşmesi devam eden Ghilas ve Scarione\'ye lisans çıkarmayan İzmir ekibinde, Beto, Gassama, Titi, Kadu, Reis, Grillo, Traore, Gouffran, Castro, Poko, Borges, Ngando, Jarome ve Cikalleshi mevcut kadroda yer alıyor.
Cumartesi günü Trabzonspor\'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri\'nde başlayan Göztepe\'de teknik direktör Bayram Bektaş, tüm futbolcularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi.
Kayserispor galibiyetiyle yeni bir sayfa açtıklarını ifade eden genç teknik adam, \"Herkesi kutluyorum. Ancak bu maç geride kaldı. Artık önümüze bakacağız ve tüm ciddiyetimizle çalışacağız\" dedi.

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