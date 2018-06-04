Göztepe'ye taze kan

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de yeni sezona iddialı girmek isteyen ve kadrosunu gençleştirmek için çalışmalarına hız veren Göztepe\'nin, TFF 3\'üncü Lig ekibi Gölcükspor forması giyen Berke Bıyık\'ı radarına aldığı bildirildi.

Sarı-kırmızılıların scout ekibinin 22 yaşındaki golcü hakkında teknik ekibe olumlu rapor verdiği ifade edildi. Geleceğe yatırım yapmayı planlayan Göztepe\'nin, kulübüyle 2020 yılına kadar mukavelesi olan Berke için girişimlere başladığı vurgulandı. Geçen sezon Gölcükspor\'da 27 lig maçına çıkıp 16 gol atan Berke tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Teknik direktör Bayram Bektaş, yurt içi ve dışında genç futbolcuları taradıklarını söyledi. Güçlü bir takım kurmayı amaçladıklarını belirten genç çalıştırıcı, \"Çok yoğun bir şekilde mesai harcıyoruz. Sabah saat 04.00\'e kadar çalıştığımız oluyor. Hedefimiz camiamızı memnun edecek bir kurgu oluşturmak\" diye konuştu.

İç transferde de çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Bektaş\'ın gönderilmesi gündeme gelen yabancı futbolcular Oscar Scarione, Nabil Ghilas ve Yoan Gouffran\'la birebir konuşacağı ifade edildi. Futbolcular, Bayram Bektaş\'la görüştükten sonra takımda kalıp kalmayacakları netleşecek.

Öte yandan Göztepe\'nin kamp programı belli oldu. Sezonu Urla Adnan Süvari Tesisleri\'nde açacak Göztepe, 18 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında 2\'nci etap çalışmaları için Hollanda\'ya gidecek. Geçen sezon Avusturya\'nın Seefeld kasabasında kamp yapan Göztepe\'nin aynı yerde çalışmayı düşündüğü ancak yer bulamadığı öğrenildi. Bu yüzden rotasını Hollanda\'ya çeviren İzmir ekibinin burada oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli olmaya başladı. Göztepe\'nin İspanya La Liga takımı Real Sociedad\'la özel karşılaşma için anlaştığı açıklandı.

