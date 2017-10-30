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Spor

Göztepe'ye müjde üstüne müjde

Onur ATIŞ / İZMİR,(DHA) - SÜPER Lig'de Aytemiz Alanyaspor beraberliğinin ardından Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-1 yenilen ve düşüşe geçen Göztepe, Pazar günü evinde oynayacağı kritik Beşiktaş maçı öncesi sakat oyuncularından gelen haberle moral buldu

30 Ekim 2017 16:41

Onur ATIŞ / İZMİR,(DHA) - SÜPER Lig\'de Aytemiz Alanyaspor beraberliğinin ardından Kasımpaşa\'ya deplasmanda 3-1 yenilen ve düşüşe geçen Göztepe, Pazar günü evinde oynayacağı kritik Beşiktaş maçı öncesi sakat oyuncularından gelen haberle moral buldu. Sarı-kırmızılılarda Kasımpaşa maçı öncesi ısınma hareketleri sırasında belinden sakatlanan ve kadrodan son anda çıkarılan stoper Kosanovic ile aynı maçta sol baldırından sakatlanan Leo Schwechlen\'in durumlarının ciddi olmadığı ifade edildi. Ayrıca Alanyaspor müsabakasında adale sakatlığı yaşayan ve Kasımpaşa sınavında forma giyemeyen diğer stoper Peybernes\'in de takımla idmanlara katılacağı öğrenildi. Göztepe\'de ayrıca haftalardır sakatlığı yüzünden düzenli forma giyemeyen golcü Ghilas\'ın da tamamen iyileştiği bildirildi. Adis Jahovic\'in cezalı olması nedeniyle sıkıntıya giren Teknik Direktör Tamer Tuna\'nın Ghilas\'ı Beşiktaş maçında ilk 11\'e koyacağı kaydedildi. 
Göztepe\'ye bir müjde de Torbalı\'da yapmayı planladığı tesislerden geldi. Pancar Mahallesi\'nde bulunan 103 bin 271 metrekarelik taşınmaz arazinin Göztepe\'ye resmen devredildiği öğrenildi. Altyapı tesislerinin yapılacağı arazide inşaatın 1 ay içinde başlayacağı vurgulanırken, tanıtım lansmanının Cuma günü gerçekleştirileceği ifade edildi. Tesiste 8 adet futbol sahası, 2 adet tenis kortu, 2 adet basketbol sahası, yarı açık yüzme havuzu, kafeterya, sosyal alanlar, eğitim-öğretim binası, idari bina ve sporcu konaklama alanları yer alacak. Başkan Vekili Talat Papatya, çok önemli bir yatırımın daha başlayacağını söyledi.
Papatya, \"Stadımızdan sonra Torbalı\'da yapılacak altyapı tesislerimiz tarihimizin ikinci büyük projesi olarak kayıtlara geçecek. Cuma günkü tanıtımdan sonra çok hızlı bir şekilde inşaat başlayacak. Bizim için stat ve tesisleşme her şeydan çok daha önemli\" yorumunu yaptı. 

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