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Spor

Göztepe'ye geçer not

İZMİR, (DHA) - MİLLİ maçlar nedeniyle lige verilen arada 1'inci Lig ekibi Grandmedical Manisaspor ile Adnan Süvari Tesisleri'nde oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazanan Göztepe geçer not aldı

12 Kasım 2017 17:10

İZMİR, (DHA) - MİLLİ maçlar nedeniyle lige verilen arada 1\'inci Lig ekibi Grandmedical Manisaspor ile Adnan Süvari Tesisleri\'nde oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazanan Göztepe geçer not aldı. Teknik direktör Tamer Tuna, ligde forma şansı bulamayan birçok oyuncusuna görev verirken, genç çalıştırıcının sergilenen performanstan memnun kaldığı öğrenildi. Özellikle karşılaşmada 2 gol atan Jahovic\'in ortaya koyduğu oyun kurmayların yüzünü güldürürken, Makedon yıldızın tranfser dedikodularına kulağını kapadığı ve sadece maçlara odaklandığı ifade edildi. Göz-Göz\'de 18 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Bursaspor maçı öncesi sakatlıkları bulunan stoperler Peybernes ve Kosanovic ile orta saha Scarione\'nin de hazır hale geleceği ifade edildi. 

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