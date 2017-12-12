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Spor

Göztepe'ye Adama Traore şoku

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SÜPER Lig'de Akhisarspor, Karabükspor ve Yeni Malatyaspor galibiyetleriyle zirve yarışına ortak olan Göztepe'de pazartesi Bornova Stadı'nda oynanacak Atiker Konyaspor maçı öncesi sol bek Adama Traore şoku yaşandı

12 Aralık 2017 18:54

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SÜPER Lig\'de Akhisarspor, Karabükspor ve Yeni Malatyaspor galibiyetleriyle zirve yarışına ortak olan Göztepe\'de pazartesi Bornova Stadı\'nda oynanacak Atiker Konyaspor maçı öncesi sol bek Adama Traore şoku yaşandı. Geçen haftaki Yeni Malatyaspor maçı öncesi antrenmanda sol dizinden sakatlanan Fildişi Sahilli oyuncunun devreyi kapattığı öğrenildi. Dizindeki ödemi geçmeyen deneyimli sol bekin Konyaspor ve Galatasaray maçlarını kaçıracağı bildirildi. 
Traore\'nin devre arası kampında yeniden takıma dahil olacağı ifade edildi. Traore\'den gelen kötü haberle sarsılan Teknik Direktör Tamer Tuna\'nın kalan 2 müsabakada defansın soluna Schwechlen ya da Tanju ikilisinden birini çekeceği kaydedildi. Tuna\'nın Tanju\'yu sol bekte oynatması halinde 4 haftadır ilk 11\'e giremeyen sağ bek Sabri Sarıoğlu\'nun ise yeniden formasına kavuşacağı ifade edildi. 
GHILAS AYRILABİLİR
Göztepe\'nin sezon başında Gaziantepspor\'dan kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Nabil Ghilas\'ın forma şansı bulamaması nedeniyle mutsuz olduğu iddia edildi. Sezon başından bu yana Jahovic\'in yedeği olan Cezayirli futbolcunun devre arasında takımdan ayrılabileceği vurgulandı. Bu sezon sadece 2 gol atabilen Ghilas, ligde son 3 maçta ise toplam 24 dakika sahada kaldı.

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