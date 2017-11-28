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Spor

Göztepe'nin rakibi AEK

İZMİR, (DHA) HENTBOL Erkekler EuroChallenge Cup 3

28 Kasım 2017 17:10

İZMİR, (DHA)

HENTBOL Erkekler EuroChallenge Cup 3. Turu\'nda Paok\'u eleyerek adını son 16\'ya yazdıran Göztepe\'nin rakibi AEK Atina oldu.
Avusturya\'nın başkenti Viyana\'da çekilen kurada Göztepe yine bir Yunanistan temsilcisiyle eşleşti. İlk maçın 10-11 Şubat\'ta İzmir\'de, rövanşın ise 17-18 Şubat\'ta Atina\'da oynanacağı bildirildi. Avrupa\'da yoluna devam eden Göztepe, yarın Süper Lig maçında Aziziye Belediyespor\'u konuk edecek. Serdar Yereli Spor Salonu\'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00\'de başlayacak. Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, Avrupa\'da geçilen turun takıma moral verdiğini, ligde de kayıp yaşamak istemediklerini söyledi. 

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