Göztepe'nin Avrupa'da konuğu AEK

İZMİR, (DHA)

HENTBOL Eurochallenge Cup\'ta PAOK\'u eleyip son 16 turuna adını yazdıran Göztepe, yarın ilk karşılaşmasında Yunanistan temsilcisi AEK\'yı konuk edecek. Bornova Atatürk Spor Kompleksi\'nde oynanacak müsabaka saat 15.00\'te başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Tuğberk\'in durumu maç saatinde belli olacak. Müsabakanın bilet fiyatları VIP 35, normal bilet 15 TL olarak belirlenirken, AEK\'lı taraftarlar güvenlik gerekçesiyle salona alınmayacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 17 Şubat Cumartesi günü Atina\'da oynanacak.

Şube Sorumlusu Deniz Durmaz keyifli bir maçın kendilerini beldiğini söyledi. Hedeflerinin Avrupa\'da çeyrek final oynamak olduğunu belirten Durmaz, \"Taraftarımızın desteği ile ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyoruz\" dedi.

Bornova Belediye Başkanı OIgun Atila da kente kazandırdıkları tesiste Göztepe\'ye Avrupa maçlarında ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi. Atila, tüm İzmirlileri Göztepe\'ye destek olmaya davet etti. Uçan Adamlar, tarihindeki ilk Avrupa maçını da Bornova Atatürk Spor Kompleksi\'nde oynamış, 20 Kasım 2016\'da Hollanda ekibi Hury-Up\'ı ağırlamıştı.