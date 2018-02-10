T24 LogoT24 Logo
Spor

Göztepe'nin Avrupa'da konuğu AEK

İZMİR, (DHA) HENTBOL Eurochallenge Cup'ta PAOK'u eleyip son 16 turuna adını yazdıran Göztepe, yarın ilk karşılaşmasında Yunanistan temsilcisi AEK'yı konuk edecek

10 Şubat 2018 15:14

İZMİR, (DHA)

HENTBOL Eurochallenge Cup\'ta PAOK\'u eleyip son 16 turuna adını yazdıran Göztepe, yarın ilk karşılaşmasında Yunanistan temsilcisi AEK\'yı konuk edecek. Bornova Atatürk Spor Kompleksi\'nde oynanacak müsabaka saat 15.00\'te başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Tuğberk\'in durumu maç saatinde belli olacak. Müsabakanın bilet fiyatları VIP 35, normal bilet 15 TL olarak belirlenirken, AEK\'lı taraftarlar güvenlik gerekçesiyle salona alınmayacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 17 Şubat Cumartesi günü Atina\'da oynanacak. 
Şube Sorumlusu Deniz Durmaz keyifli bir maçın kendilerini beldiğini söyledi. Hedeflerinin Avrupa\'da çeyrek final oynamak olduğunu belirten Durmaz, \"Taraftarımızın desteği ile ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyoruz\" dedi.
Bornova Belediye Başkanı OIgun Atila da kente kazandırdıkları tesiste Göztepe\'ye Avrupa maçlarında ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi. Atila, tüm İzmirlileri Göztepe\'ye destek olmaya davet etti. Uçan Adamlar, tarihindeki ilk Avrupa maçını da Bornova Atatürk Spor Kompleksi\'nde oynamış, 20 Kasım 2016\'da Hollanda ekibi Hury-Up\'ı ağırlamıştı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA HENTBOL Eurochallenge Cup PAOKGöztepeYunanistanAEKBornova Atatürk Spor KompleksiSarıkırmızılılardaTuğberkMüsabakanınVIPTLKarşılaşmanınCumartesiAtinaSorumlusu Deniz DurmazHedeflerinin AvrupaDurmazBornova

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24