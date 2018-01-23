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Spor

Göztepe'den yerli stoper atağı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Süper Lig'de cumartesi günü Bornova Stadı'nda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe, bir yandan da transfer çalışmalarına ağırlık verdi

23 Ocak 2018 18:01

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
Süper Lig\'de cumartesi günü Bornova Stadı\'nda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe, bir yandan da transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Ara dönemde sadece Kardemir Karabükspor\'dan orta saha oyuncusu Andre Poko\'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, yerli stoper transferinde Aytaç Sulu\'nun ardından Galatasaraylı Ahmet Çalık için nabız yoklamaya başladı. Almanya Bundesliga 2 Ligi ekiplerinden Darmstadt 98 forması giyen Aytaç\'la görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Galatasaray\'da forma şansı bulmakta zorlanan Ahmet\'i kiralamak için girişimlere başladığı belirtildi.
Bu sezon sadece 3 lig, 3 kupa ile 2 de UEFA Avrupa Ligi müsabakasında sarı-kırmızılı formayı giyen Ahmet\'in oynayabileceği bir ekibe gitmek istediği öğrenildi. 31 Ocak\'ta sona erecek transfer dönemine kadar 1 takviye daha yapmayı planlayan İzmir ekibinin hafta sonuna kadar Ahmet\'in durumunu netleştireceği ifade edildi. Öte yandan Kayseri maçının bilet fiyatları belli oldu. VIP tribünü 216, numaralı 116, kuzey kale arkası 16.5, misafir tribünü de 22 TL olarak belirlendi. Kayserispor müsabakasında takımlarını yalnız bırakmak istemeyen futbolseverlerin biletleri kısa sürede tüketmesi bekleniyor. 
Jahovic\'e site hediye edildi
Göztepeli taraftarlar takımın en golcü oyuncusu Adis Jahovic\'e internet sitesi kurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar Çağhan Gündem, Evren Yeniev ve Ömer Çetin golcü oyuncu için kurdukları www.adisjahovic.com sitesini Jahovic\'e hediye etti. Taraftarlarla bir araya gelen Makedon futbolcu, taraftarın bu jestine çok sevindiğini söyledi. Jahovic, \"Çağhan Gündem, Evren Yeniev ve Ömer Çetin\'e teşekkür ediyorum. Bu inanılmaz sürprizleri beni çok şaşırttı. İlerleyen dönemde sitemin daha da aktif olması için birlikte projeler üreteceğiz\" dedi.

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