T24 LogoT24 Logo
Spor

Göztepe'den Traore'ye vefa

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) SPOR Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında üst sıralara oynamayı hedefleyen Göztepe, sol beki Adama Traore'yi bırakmama kararı aldı

30 Aralık 2018 15:20

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de sezonun ikinci yarısında üst sıralara oynamayı hedefleyen Göztepe, sol beki Adama Traore\'yi bırakmama kararı aldı. Ligin 8. haftasında deplasmanda oynanan Kasımpaşa müsabakasında sol diz çapraz bağı kopan ve sezonu kapatan Fildişi Sahilli oyuncunun yeni sol bek gelse dahi sözleşmesinin askıya alınmayacağı bildirildi. Yoğun bir şekilde tedavisini sürdüren deneyimli futbolcunun tam olarak iyileşmesi halinde sezon sonunda bitecek sözleşmesinin de yenileneceği kaydedildi. 
Göz-Göz\'e geçen sezon İsviçre\'nin Basel takımından gelen Traore, sarı-kırmızılılarda 1.5 yılda toplam 37 maça çıktı. Gösterdiği performansla taraftarın en sevdiği isimlerin başında gelen Traore geçen sene de yine bir Kasımpaşa maçında sol dizinden sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. Transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılı ekip, listesindeki defansın solunda görev yapan Aziz Behich, Ali Adnan ve Emilio Izaguirre ile temaslarını sürdürüyor. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHA SPOR Toto Süper LigGöztepeAdama TraoreLiginKasımpaşaFildişi SahilliYoğunBaselTraoreGösterdiğiTransferAziz Behich Ali AdnanEmilio Izaguirre
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24