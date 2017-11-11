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Spor

Göztepe'den mutlu prova: 2-0

İZMİR, (DHA) Süper Lig'de son 3 maçını kazanamayıp düşüşe geçen Göztepe, milli maç arasında TFF 1'inci Lig ekibi Grandmedical Manisaspor ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı

11 Kasım 2017 19:25

İZMİR, (DHA)

Süper Lig\'de son 3 maçını kazanamayıp düşüşe geçen Göztepe, milli maç arasında TFF 1\'inci Lig ekibi Grandmedical Manisaspor ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.
Urla Adnan Süvari Tesisleri\'nde oynanan karşılaşmaya Göztepe; Günay, Enes, Kadu, Kosanovic, Tanju, Serkan, Segbefia, Ngando, Halil, Ömer ve Jahovic on biriyle çıkarken, Manisaspor ise Emrullah, Dimov, Hüseyin, Mustafa, Mikic, Asım, Berkay, Bakaki, Zahit, İsmail Haktan ve Atiemwen tertibiyle mücadele etti. 
Sarı-kırmızılılar 15\'inci dakikada gol krallığı yarışında Galatasaraylı Gomis\'le ilk sırayı paylaşan Jahovic\'in golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 sona erdi. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, ikinci yarıya başlarken Selçuk, Emrecan, Gouffran, Tayfur, Yavuz ve Ghilas\'ı oyuna dahil etti. Maçın 58\'inci dakikasında bir kez daha sahne alan Makedon golcü Adis Jahovic skoru 2-0\'a taşıdı. Maçın sonlarında Leo Schwechlen ve Hakan da Göztepe\'de forma giyen isimler oldu.

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