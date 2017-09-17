Göztepe'den mutlu başlangıç

İZMİR, (DHA)

HENTBOL Erkekler Süper Ligi\'nde sezonun ilk maçında MYK Hentbol\'u 29-18 yenen Göztepe, maratona iyi bir başlangıç yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Antrenör Adnan Öztürk takımının güzel bir oyunla sonuca gittiğini söyledi. Yeni transferlerin önemli katkılar koyduğunu belirten Öztürk, \"Maçın genelinde istediğimiz oyunu yansıtmayı başardık. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız\" dedi. Bülent Özkul Spor Salonu\'nun yeni stat projesi kapsamında yıkılacak olması nedeniyle maçı Serdar Yereli Spor Salonu\'nda oynadıklarını hatırlatan Öztürk, \"Bülent Özkul Spor Salonu\'nun bizim için ayrı bir yeri vardı. Ancak nerede oynarsak oynayalım Göztepe\'ye yakışan bir performans ortaya koymalıyız\" diye konuştu