T24 LogoT24 Logo
Spor

Göztepe'den mutlu başlangıç

  İZMİR, (DHA) HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde sezonun ilk maçında MYK Hentbol'u 29-18 yenen Göztepe, maratona iyi bir başlangıç yapmanın mutluluğunu yaşıyor

17 Eylül 2017 16:30

 

İZMİR, (DHA)

HENTBOL Erkekler Süper Ligi\'nde sezonun ilk maçında MYK Hentbol\'u 29-18 yenen Göztepe, maratona iyi bir başlangıç yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Antrenör Adnan Öztürk takımının güzel bir oyunla sonuca gittiğini söyledi. Yeni transferlerin önemli katkılar koyduğunu belirten Öztürk, \"Maçın genelinde istediğimiz oyunu yansıtmayı başardık. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız\" dedi. Bülent Özkul Spor Salonu\'nun yeni stat projesi kapsamında yıkılacak olması nedeniyle maçı Serdar Yereli Spor Salonu\'nda oynadıklarını hatırlatan Öztürk, \"Bülent Özkul Spor Salonu\'nun bizim için ayrı bir yeri vardı. Ancak nerede oynarsak oynayalım Göztepe\'ye yakışan bir performans ortaya koymalıyız\" diye konuştu

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA HENTBOL Erkekler Süper LigiMYK HentbolGöztepeAntrenör AdnanYeniBülentSpor SalonuSerdar Yereli Spor SalonuAncak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24