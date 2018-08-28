Göztepe'den kombine teşekkürü

İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de dolu tribünler önünde Fenerbahçe\'yi Bornova Stadı\'nda tek golle yenen Göztepe\'de Başkan Vekili Talat Papatya, kombinelere gösterilen ilgiden dolayı futbolseverlere teşekkür etti.

\"Taraftarlarımız her zaman olduğu gibi tribünleri doldurmaya ve takımımızı desteklemeye devam ediyor\" diyen Papatya, \"Kısa süre içerisinde kalan az sayıdaki kombine biletin de tükeneceğine inanıyorum. Bornova Stadı\'nda taraftarımızın desteğiyle kapalı gişe oynamaya devam edeceğiz. Tüm taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Göztepe\'nin 2018-19 sezonu kombine satışları güncellenen fiyatlar ile devam ediyor. Bornova Stadyumu\'nda oynayacak iç saha karşılaşmaları için geçerli olan kombine fiyatları numaralı tribün 1480, VIP 2.940 TL olarak belirlendi.