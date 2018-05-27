Göztepe'den gitmek istemiyorlar

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Teknik Direktör Bayram Bektaş\'la 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalayıp yeni sezonun ilk adımını atan Göztepe\'de sözleşmeleri bu hafta içinde sona erecek Selçuk, kaleci Günay, Tanju ve Leo Schwechlen\'in takımda kalmak istediği vurgulandı. Başkan Mehmet Sepil\'in bizzat masaya oturacağı 4 oyuncunun yakın çevrelerine Göztepe\'de mutlu olduklarını söylediği ve yeni sözleşme imzalamaya hazır oldukları kaydedildi. Mevcut kadroyu çok bozmak istemeyen sarı-kırmızılıların bir aksilik olmazsa Selçuk, Günay, Tanju ve Leo ile yola devam edeceği ifade edildi. Bayram Bektaş\'ın da oyuncuların takımdan kalmasından yana görüş bildirdiği açıklandı.

Göztepe\'nin 4 futbolcunun yanı sıra gönderilecekleri konuşulan Sabri, Ghilas, Scarione, Kadu ve Gouffran\'la da bir dizi görüşme yapacağı bildirildi. Sarı-Kırmızılı ekip, sözleşmeleri süren bu futbolcularla vedalaşmak isterse sıkı bir pazarlığa girişecek. Alacaklarını bırakmak istemeyen oyuncularla orta yolu bulmaya çalışacak Göztepe, dış transferde de gaza basacak. Trabzonspor\'dan Rodallega, Sivasspor\'dan Bifouma, Gençlerbirliği\'nden Ahmet Oğuz ve Osmanlıspor\'da Aminu gibi isimleri isteyen İzmir ekibi kısa sürede işi resmiyete dökecek.