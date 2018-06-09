T24 LogoT24 Logo
Spor

Göztepe'den bek taarruzu

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) MEVCUT kadrosundan Sabri, Selçuk, kaleci Günay, Tanju ve Leo ile yollarını ayıran Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, dış transferde gaza bastı

09 Haziran 2018 15:20

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

MEVCUT kadrosundan Sabri, Selçuk, kaleci Günay, Tanju ve Leo ile yollarını ayıran Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, dış transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılılar sağ ve sol bek için iki oyuncuyla görüşmelerini hızlandırdı. Göz-Göz\'ün defansın solunu 1. Lig\'de Boluspor forması giyen Umut Meraş\'la güçlendireceği öğrenildi. Birçok Süper Lig ekibinin radarında olan Umut için Boluspor\'a resmi teklif yapıldığı ifade edildi. Aynı bölgede görev yapan Adama Traore\'ye alternatif olarak düşünülen 22 yaşındaki futbolcunun 1 yıl daha Boluspor ile sözleşmesi bulunurken, kırmızı-beyazlıların en kısa sürede Göztepe\'nin teklifine cevap vereceği bildirildi. İzmir ekibinin sağ beki ise Fransa\'dan bulduğu öğrenildi.

Sabri ve Tanju\'nun gitmesiyle savunmanın sağında oyuncusu kalmayan Göztepe, Ivan Balliu\'yu listesine aldı. Gençlerbirliği\'nden Ahmet Oğuz ile ilgilenen Göztepe\'nin Balliu transferinde ısrarcı olduğu vurgulandı. Fransa medyası son alarak Metz ekibinde forma giyen İspanyol asıllı Arnavut futbolcunun Göztepe ile flört halinde olduğunu yazdı. Geçen sezon 25 lig maçına çıkan 26 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Futbola Barcelona altyapısında başlayan Balliu, Portekiz\'de Arouca formasını terlettikten sonra 2015-2016 sezonunda Metz\'e transfer oldu. Arnavutluk Milli Takımı\'nda da oynayan deneyimli bek, kariyerinde 201 müsabakaya çıktı. Umut ise Şehremi\'den yetişip Sarıyer ve Yeşilköy formalarını giydi.  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHA MEVCUTSabri SelçukGünay TanjuLeoSpor Toto Süper LigGöztepeSarıkırmızılılarGözGözLig BolusporUmut MeraşBirçok Süper LigUmutBolusporAynıAdama TraoreFransaSabriTanjuGöztepe Ivan Balliu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24