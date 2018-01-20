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Spor

Göztepe'de Yusuf sevinci

İZMİR, (DHA) Göztepe'de 7 Ocak'ta TFF Elit U17 Gelişim Ligi'nde oynanan Fenerbahçe maçında üşüten ve daha sonra havale geçirip komaya giren genç kaleci Yusuf Aklan'ın iyileşmesi sevinç yarattı

20 Ocak 2018 18:16

İZMİR, (DHA)

Göztepe\'de 7 Ocak\'ta TFF Elit U17 Gelişim Ligi\'nde oynanan Fenerbahçe maçında üşüten ve daha sonra havale geçirip komaya giren genç kaleci Yusuf Aklan\'ın iyileşmesi sevinç yarattı. 
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi gören 17 yaşındaki Yusuf\'un bilincinin açıldığı belirtildi. Hayati tehlikeyi de atlatan Yusuf\'un her geçen gün durumu iyiye gidiyor. Göztepe\'den yapılan açıklamada, \"Yoğun bakımda olan sporcumuz Yusuf Aklan\'ın doktoru ile yapılan görüşmede Yusuf\'un bilincinin hasarsız bir şekilde açıldığı ve değerlerinin iyiye gittiği müjdesini almış bulunmaktayız. Kulüp doktorlarımız ve yöneticilerimiz Yusuf\'un durumu hakkındaki takibini sürdürecek ve bilgilendirmeleri yapacaktır. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve dualarını eksik etmeyen herkese teşekkürler\" ifadeleri kullanıldı. 

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