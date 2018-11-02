Göztepe'de yedeklere alkış

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -

ZİRAAT Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Çengelköy Futbol\'u 4-0\'la geçip tur atlayan Göztepe\'de Süper Lig\'de şans bulamayan isimler performanslarıyla göz doldurdu. Göz-Göz\'de geçen sezon as kadronun değişilmezlerinden olup ağır bir sakatlık yaşayan Kadu, 11 Mart\'ta oynanan Antalyaspor maçından aylar sonra ilk kez 11\'de forma giydi. Bu sezon daha önce ligde Beşiktaş sınavında 24 dakika süre alan Brezilyalı stoper, 11\'e döndüğü maçta gol perdesini açarak eski günlerine döndüğü mesajını verdi.

Göz-Göz\'e transfer olduktan sonra gelir gelmez sakatlık problemi yaşayan Cikalleshi de ilk kez 11\'de maça çıktı. Arnavut futbolcu 90 dakikalık performansını attığı golle süsleyip teknik direktör Bayram Bektaş\'ın yüzünü güldürdü. Sezon başında Menemen Belediyespor\'dan alınıp hiç forma giyemeyen genç forvet Samed Ali de ilk resmi maçında 2 gol birden attı. 17 yaşındaki kaleci Eren, ligde şans bulamayan Grillo, Hakan, Mahmut, Yalçın, Ngando gibi isimler de sınıfı geçti. Bayram Bektaş, az süre alan futbolcularla kendi futbollarını sahaya yansıttıklarını söyledi.