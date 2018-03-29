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Spor

Göztepe'de tur sevinci

İZMİR, (DHA) HENTBOL Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde İzmir'de 37-20 yendiği Beykoz Belediyespor'a deplasmanda 28-25 mağlup olan Göztepe, 17 gollük avantajını iyi değerlendirip dörtlü finale adını yazdırdı

29 Mart 2018 15:09

İZMİR, (DHA)

HENTBOL Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde İzmir\'de 37-20 yendiği Beykoz Belediyespor\'a deplasmanda 28-25 mağlup olan Göztepe, 17 gollük avantajını iyi değerlendirip dörtlü finale adını yazdırdı.
Şube Sorumlusu Deniz Durmaz tüm oyunculara maçta şans verdiklerini belirterek, \"Son 4 takım arasına kaldığımız için sevinçliyiz. Kupada gidebildiğimiz en iyi yere gideceğiz. Şimdi Süper Lig\'de oynayacağımız maçlara konsantre olup adımızı yeniden Avrupa kupalarına yazdırmak istiyoruz\" dedi. Uçan Adamlar\'ın dörtlü finalde muhtemel rakipleri Beşiktaş Mogaz, Büyükşehir Belediye Ankaraspor ve Selka Eskişehir oldu. Kuraların önümüzdeki günlerde çekileceği açıklanırken, maçların da nisan ayında oynanması bekleniyor.

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