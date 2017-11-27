T24 LogoT24 Logo
Spor

Göztepe'de tur sevinci

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- HENTBOL Erkekler Eurochallenge Cup 3'üncü Turu'nda Yunanistan temsilcisi Paok'u İzmir'de oynanan maçlar sonunda eleyip tarihinde ilk kez tur atlayan Göztepe büyük sevinç yaşıyor

27 Kasım 2017 15:22

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- HENTBOL Erkekler Eurochallenge Cup 3\'üncü Turu\'nda Yunanistan temsilcisi Paok\'u İzmir\'de oynanan maçlar sonunda eleyip tarihinde ilk kez tur atlayan Göztepe büyük sevinç yaşıyor.
Bornova Atatürk Spor Salonu\'ndaki karşılaşmalarda Paok\'u 35-26 yenip rövanşı 29-28 kaybeden sarı-kırmızılıların antrenörü Adnan Öztürk, daha büyük başarılar yakalamak istediklerini söyledi. Takımın geliştirmesi gereken yönleri olduğunu vurgulayan Öztürk, \"Turu geçtiğimiz için mutluyuz. Amacımız her zaman iyi işler yapmak. Ligde, kupada ve Avrupa\'da bizi zorlu sınavlar bekliyor\" dedi.
Şube Sorumlusu Deniz Durmaz da tarihi bir an yaşadıklarını belirterek, \"Avrupa\'da ilk başardık. İyi bir kura çekip, gidebildiğimiz en iyi yere kadar gideceğiz\" yorumunu yaptı. Göztepe\'nin son 16 turundaki rakipleri ise şöyle: AEK (Yunanistan), Berchem (Lüksemburg), Dynamo Victor (Rusya), Eurofarm Rabotnik (Makedonya), Fyllingen Bergen (Norveç), IBV Vestmannaeyjar (İzlanda), Krasnodar (Rusya), Madeira Andebol (Portekiz), Potaissa Turda (Romanya), Povazska Bystrica (Slovakya),  Ramhat Hashron (İsrail), Red Boys Differdange (Lüksemburg), Vise BM (Belçika), Zaporozhye (Ukrayna) ve Zrinjski Mostar (Bosna Hersek). 

FOTOĞRAFLI

  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞİZMİR DHA HENTBOL Erkekler Eurochallenge CupTuru YunanistanPaokGöztepeBornova Atatürk Spor SalonuAdnanTakımınAmacımızLigdeAvrupaSorumlusu Deniz DurmazAEK Yunanistan Berchem Lüksemburg Dynamo Victor Rusya Eurofarm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24