Göztepe'de Traore şoku

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'de üst üste Teleset Mobilya Akhisarspor ve Kardemir Karabükspor galibiyetleriyle tekrar çıkışa geçen Göztepe\'de takımın yıldız isimlerinden sol bek Adama Traore\'nin sakatlanması moralleri bozdu. Sezon başından bu yana gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Fildişi Sahilli oyuncu, cumartesi günü deplasmanda oynanacak Evkur Yeni Malatayspor maçı öncesi talihsizlik yaşadı. Bu sabahki antrenmanda takım arkadaşıyla girdiği ikili mücadelede sol dizine darbe alan Traore\'nin Yeni Malatyaspor karşısında forma giymesinin çok zor olduğu öğrenildi.

Traore\'nin sol dizinde darbeye bağlı ödem oluştuğu açıklanırken, oyuncunun 1 haftaya kadar tamamen iyileşeceği vurgulandı. Sezon başında İsviçre\'nin Basel takımından alınan Traore, 12 maçta 90 dakika forma giydi. Göztepe\'de Traore\'nin yerine sol bekte Tanju\'nun görev yapması bekleniyor. Son 3 haftadaki Bursa, Akhisar ve Karabük müsabakalarında defansın sağında görev alan Tanju\'yu sola çekmeyi planlayan Teknik Direktör Tamer Tuna, sağ bekte ise 3 haftadır yedek kulübesinde oturan Sabri\'ye şans vermeyi planlıyor. Sakatlıkları süren stoperler Hakan ve Peybernes\'in de tedavilerine devam ediliyor.

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