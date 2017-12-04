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Spor

Göztepe'de Traore fırtınası 

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SÜPER Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor'un ardından Kardemir  Karabükspor'u da yenip yeniden üst sıralara tırmanan Göztepe'nin sol beki Adama Traore, takımın gizli kahramanlarından biri oldu

04 Aralık 2017 16:25

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SÜPER Lig\'de Teleset Mobilya Akhisarspor\'un ardından Kardemir  Karabükspor\'u da yenip yeniden üst sıralara tırmanan Göztepe\'nin sol beki Adama Traore, takımın gizli kahramanlarından biri oldu. Sezon başında İsviçre\'nin Basel takımından transfer edilen ve ilk olarak 3\'üncü haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu, 12 maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı. Enerjisiyle hem defansa hem de hücuma önemli katkılar koyan Traore, devre arası gelmeden transferin de gündemine oturdu. Süper Lig\'den ve Avrupa\'dan birçok kulübün radarına giren 27 yaşındaki oyuncu için Göztepe\'ye teklif yağmaya başladı. Ancak Başkan Mehmet Sepil, Traore\'yi kesinlikle bırakmayacaklarını söyledi. 
Göztepe\'de Tarore\'nin yanı sıra stoper Kadu ve orta aha Castro da istikrar abideleri oldu. Brezilya\'nın Ponte Preta takımından kadroya dahil edilen Kadu, 14 maçın tamamında 90 dakika görev yaptı. Yine yaz döneminde Kasımpaşa\'dan gelen Castro da Kadu gibi 14 maçın hepsinde süre aldı, hiç oyundan çıkmadı. Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında gol sevinci yaşayan Portekizli futbolcu 4 kez de asist yaptı. Göztepe\'de sezona çok iyi başlayan ve teknik direktör Tamer Tuna\'nın önemli kozlarından olan Oscar Scarione ise sakatlığının ardından formasını kaptırdı. Son olarak 10\'uncu haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında görev yapan Arjantinli, iyileştikten sonra Akhisarspor ve Karabükspor maçlarına yedek başladı. Tuna, Scarione\'nin yerine Halil Akbunar\'ı tercih etti. 
Scarione gibi sezona çok iyi başlayan kanat oyuncusu Tayfur ve sağ bek Sabri de son haftalarda yedek kulübesine mahkum oldu. İlk 4 haftada Trabzonspor, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği\'ne gol atan Tayfur, ilk on birin değişmez ismiyken Beşiktaş maçının ardından yerini Gouffran\'a verdi. Galatasaray\'da 15 yıl oynayıp bu sene Göztepe\'nin yolunu tutan Sabri de milli takıma kadar yükseldiği İzmir ekibinde 13\'üncü hafta itibariyle kızağa çekildi. Tamer Tuna, son 3 maçta sağ bekte Tanju\'yu on birde görevlendirirken, Göztepe, Bursaspor, Akhisarspor ve Karabükspor karşılaşmalarında kalesinde gol görmedi. Formayı adil bir şekilde dağıttığını söyleyen Tamer Tuna, \"Bizim takımımızda herkes çok değerli. Futbolcularımın kalitesinden ve yeteneğinde şüphem yok. Kim görev alırsa alsın, bu formanın hakkını en iyi şekilde teslim edecektir\" dedi. 

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